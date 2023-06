Damiano David, de Maneskin, da explicaciones tras ser pillado besándose con otra chica que no es su novia

Damiano David se dio a conocer a todo el mundo tras ganar Eurovisión en el año 2022. Un vídeo polémico provocó que su triunfo se viera empañado, imágenes en las que parecía que estaba tomando drogas. Pues bien, el artista ha vuelto a ser noticia tras convertirse en viral otro vídeo en el que aparecía besándose con otra chica que no era su novia. Se le acusó de infiel a su novia italiana, con la que comenzó hace seis años y a quien se aseguraba que había traicionado. Mientras Giorgia Soleri estaba en silencio, el artista ha salido del paso para explicar cuál es su situación sentimental.

Tales han sido las similitudes que incluso hay quien compara a Damiano David con Íñigo Onieva, ya que los dos han protagonizado un vídeo capaz de dinamitar su vida amorosa. Pero no, según el artista, la situación nada tiene que ver. Con más de 5 millones de seguidores en sus redes sociales, el cantante ha asegurado que no ha habido infidelidad. Aunque no puede negar que el beso existió, mantiene que para entonces su relación con Giorgia ya había acabado.

"Lamento mucho que haya salido este vídeo, no era como queríamos manejar la situación y fue mi error. Giorgia y yo decidimos separarnos hace unos días, por lo que no ha habido ningún tipo de traición. Espero que esto no afecte a la imagen de Giorgia y que se pueda respetar la delicadeza de este momento", ha escrito. Unas palabras con las que trata de zanjar cualquier especulación y con la que quiere dar su lugar a la que fue su pareja, quien no quiere que se vea afectada ni perjudicada por esto.

Vivieron su relación con discreción, pero no se escondieron, al igual que han querido hacerlo ahora. Damiano se ha visto obligado a explicarse tras el vídeo y es que las críticas contra él se disparaban en las últimas horas. El cantante se besó de forma apasionada con una misteriosa rubia y lo hizo en una discoteca, donde no pudo evitar ser grabado y que las imágenes acabaran en manos de todo el mundo. "Que Damiano le ha puesto los cuernos a su novia", "Le han pillado con otra", "Madre mía, lo ha hecho en medio de una discoteca abarrotada" son solo algunos de los comentarios que se pueden leer, revuelo del que ha sido consciente tanto Damiano como su equipo.

La explicación de Damiano no ha convencido tampoco. Hay quien cree que él debería de haber respetado a Giorgia tras su ruptura y no besarse con nadie en una discoteca debido a su popularidad. ¿Seguirá dando que hablar y dando explicaciones? Solo el tiempo le dirá.