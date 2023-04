Cristian Castro lo enseña todo en un concierto: el vídeo que ha revolucionado la red

Cristian Castro ha revolucionado las redes sociales. Esta vez no por su música, sino por mostrar su faceta más desinhibida durante un concierto en Argentina y es que apareció en ropa interior. Si bien en un principio llevaba consigo una sudadera, solo unos instantes más tardes se deshizo de ella, dejando al descubierto parte de su cuerpo. Sin complejos ni ningún miedo al que dirán, el artista ha dado mucho que hablar en las últimas horas, de hecho, han sido muchos los comentarios que existen en torno a él. "Es muy random, por eso me gusta", "Pensaba que lo había visto todo" o "Ni las Kardashian se atrevieron a tanto" son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la Red. No te pierdas el vídeo a continuación.

Vídeo: Redes sociales