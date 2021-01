El artista internacional Cristian Castro ha sido acusado por varias mujeres por maltrato, ataque tras el que ha desaparecido de redes sociales.

Cristian Castro ha vuelto a primera línea mediática después de ser acusado por varias mujeres de maltrato. A través de las redes sociales muchas de ellas han compartido conversaciones o audios que se intercambiaban con él y le han acusado de haber sido por su culpa víctimas de «engaños, manipulaciones y maltrato psicológico por parte del artista». De hecho, varias de ellas aseguran que el cantante internacional pedía favores sexuales, siendo algunas de ellas las que mantuvieron relaciones íntimas con él. «Es sucio, siempre anda en fachas, tampoco le gusta lavarse los dientes y es una lucha para que use condón, se lo quita sin que te des cuenta», ha dicho una de ellas. Tras este escándalo el artista ha desaparecido de las redes sociales y ha cerrado su cuenta, quizás con la intención de marcar distancia y no tener que hacer frente a un aluvión de críticas.

De momento, el gallito feliz, como se le conoce en México, no se ha pronunciado ni ha desmentido tales informaciones. Fue hace tan solo unos días cuando Cristian Castro gritó a los cuatro vientos que estaba enamorado de una mujer llamada Mayte, una noticia que a ella también le habría pillado por sorpresa. A pesar que ningún famoso se ha mojado todavía sobre esta historia tan truculenta, es inevitable pensar en algunas de las relaciones que el mexicano mantuvo en el pasado, entre ellas con Terelu Campos. La propia colaboradora lo confesó en televisión, aunque su encuentro fue meramente sexual y no llegó a más.

Para demostrar la versión que aportan, algunas de las mujeres que acusan a Cristian han compartido imágenes desde su espectacular mansión, fotos que demostrarían que han tenido un contacto estrecho con el cantante. Además de esta retahíla de datos, lo último que se ha conocido sobre Cristian Castro es que será padre por cuarta vez debido a una relación anterior, no obstante, el artista no ha dado más detalles sobre ello. A pesar de que en numerosas ocasiones su nombre se ha visto empañado por la polémica, hace solamente un mes dio unas declaraciones que es imposible no analizar ahora. «Soy muy tranquilo. No hago nada del otro mundo, más que salir, si acaso, con chicas. Parece que nunca es suficiente mi conducta y para mí, mi conducta ha sido muy normal.», dijo a LOC.

Tiempo después hay quien no opina como él. Las presuntas víctimas le definen como alguien turbio que tras varios encuentros con estas chicas, empezaba a criticar sus cuerpos o incluso a insultarlas. «Todo ya pasó, pero el daño psicológico fue tremendo, hoy me doy cuenta de que fui sometida a través de un engaño para luego maltratarme psicológicamente», ha comentado una de ellas. Muchos anónimos han cargado contra el cantante, pues no se esperaban este lado oscuro por su parte.