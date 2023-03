Courteney Cox recibe su estrella de Hollywood junto a sus mejores ‘Friends’

No todo el mundo tiene la suerte de encontrar amigos en el trabajo, pero Courteney Cox (58) puede presumir de haberlo hecho. La actriz hizo caso al título de la exitosa serie 'Friends' en la que hacía pandilla con otros actores como Jennifer Aniston o Lisa Kudrow, con las que, sin duda, forma el tándem perfecto. Prueba de ello, la imagen que ha compartido la ex de Brad Pitt, foto en la que aparecen las tres amigas presumiendo de amistad. Celebrando su unión y que a Courteney acaba de recibir su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, se han reunido y han inmortalizado este instante. "Las quiero mucho y es genial que hayan venido aquí, en público, al igual que tantas veces hacemos en privado", ha dicho ella en su discurso de agradecimiento. "Son unas amigas maravillosas y son familia. Somos como hermanas", ha añadido.

Jennifer Aniston ha aprovechado el momento para gritar al mundo lo orgullosa que está de ella, eso sí, sin dejar de lado a Lisa, con la que se lleva también de maravilla. "Muy orgullosa de nuestra chica. Amo a estas mujeres con todo mi corazón y mi alma. Lisa y yo estábamos en una nube...", dice la reputada actriz junto a una foto en la que las tres aparecen de negro impoluto, pero con unos ojos que reflejan la emoción que en ese momento estaban sintiendo. Las tres forman uno de los tríos de artistas más emblemáticos de la televisión, tanto es así que muchos recuerdan a Rachel, Phoebe y Monica en la serie 'Friends'. "Gracias a Courteney logramos crear uno de los elencos más cercanos, tiernos y más queridos de la historia de la televisión", comentó Lisa durante la ceremonia de entrega.

No fueron las únicas palabras que le dedicaron antes y después de esta cita tan mágica. Jennifer también utilizó el micrófono para elogiar a Courteney, una actriz que no solo robó sonrisas delante de los focos, también detrás de ellos. "Ella es la responsable de todo eso. Desde el principio, cuando la conocimos, fue inmediatamente inclusiva, cálida, amorosa e interesada en conocerlo todo sobre ti, y como fans queremos darte las gracias por hacernos reír. Eres uno de los seres humanos más divertidos del planeta Tierra. Nada me hace más feliz que una broma de Courteney", deslizó Aniston.

Es la Cámara de Comercio de Hollywood quien aprueba el destinatario por su contribución a la industria del cine o las series, por ejemplo, siendo más de 2.600 celebridades las que ya han sido homenajeadas. Miles de personas pasan por allí, de hecho, es una de las calles más concurridas y donde acuden más turistas debido a su curiosidad. Cabe señalar que antes de que la estrella sea real, el artista debe comprometerse a estar en el acto de entrega y a pagar 50.000 euros por la ceremonia, la instalación de la estrella y su mantenimiento, aunque no siempre es el actor el que abona el dinero si no su productora o a veces incluso el club de fans.