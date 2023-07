Chiara Ferragni, destrozada tras la muerte de su perrita Matilda: "Siempre serás mi primera hija"

Chiara Ferragni ha tenido que hacer frente a uno de los momentos más duros de su vida: la muerte de su perra Matilda. La conocida influencer se ha abierto en canal a la hora de darle su último adiós a su fiel compañera, que ha estado junto a ella trece años, y ha revelado cómo le ha explicado a sus hijo mayor, Leo, su marcha.

Chiara Ferragni está pasando por uno de los momentos más duros de su vida. Después de varios meses en los que su perrita Matilda ha atravesado varios baches de salud, la influencer le ha dado su último adiós tras haber estado a su lado 13 años. Con una retahíla de imágenes en las que aparece junto a la perrita, la empresaria se ha despedido con una carta escrita a corazón abierto. "Todo lo que quería decirte te lo he estado diciendo al oído estos días, pero tú ya lo sabías todo", comienza. La mujer de Fedez echa la vista atrás y recuerda todos los momentos que ha pasado con su mascota. "Has sido mi niña y a la vez mi amiga, siempre dispuesta a hacerme compañía y hacerte sentir querida cuando más lo necesitaba. Me bastaba abrazarte y oler tu perfume para sentirme en casa porque eso es lo que siempre fuiste: mi familia", explica.

Matilda tuvo siempre un papel fundamental en la vida de Chiara Ferragni. Gracias a ésta pudo conocer a su ahora marido y padre de sus hijos. "'Creaste' lo que es nuestra familia. Fuiste 'el perro de Chiara Ferragni' de aquella canción que me presentó a papá en 2016. ¿Te imaginas si no hubieras sido mi Matildona lo diferente que podría haber sido mi vida?", recuerda. De la misma forma, la influencer reconoce que siempre pensó que su fiel compañera no conocería a sus hijos y se le escapa una risa al rememorar el papel que ha tenido de "hermana mayor". "Les regalaste la experiencia del amor incondicional hacia un animal que se convierte en familia", admite.

Así le explicó Chiara Ferragni a su hijo la noticia de la muerte de Matilda

Chiara Ferragni también ha narrado cómo le ha contado la noticia de su muerte a su hijo mayor: "Después de despedirme de ti por última vez intenté explicarle a Leo que te habías ido al cielo y que siempre nos protegerías desde una nubecilla que había allí arriba. Me preguntó cómo podíamos reconocer la nube para poder saludarte siempre a ti también". La influencer se rompe al final y admite que va a echarla mucho de menos. "Espero haberte hecho vivir una buena vida y haberte hecho sentir mi amor cada día porque yo siempre sentí el tuyo. Echaré de menos todo de ti Mati, me despediré de ti cada día en esa nubecita. Siempre serás mi primera hija", finaliza.