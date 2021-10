Celine Dion sufre una enfermedad que le provoca «espasmos persistentes», lo que le impide subirse a un escenario. Retrasa su agenda durante 5 meses y hasta marzo no podrá compartir su talento con sus fans. Así cuenta lo «desolada» que se encuentra

Celine Dion ha cancelado todos los conciertos que tiene en agenda para las próximas semanas en el Resort World Theatre de Las Vegas. Graves problemas de salud han puesto en jaque que su nuevo proyecto vea la luz. Un trabajo en el que había depositado todas sus ilusiones, además de parte de su patrimonio, y que deberá esperar por prescripción médica, lo que tiene sumido en la tristeza a la afamada cantante.

“Estoy desconsolada. Mi equipo y yo hemos estado trabajando en nuestro nuevo programa durante los últimos ocho meses y no poder abrir este noviembre me entristece más allá de las palabras. Mis socios en el Resort World Theatre de Las Vegas y AEG han estado trabajando las veinticuatro horas del día para preparar este nuevo teatro de vanguardia y es absolutamente hermoso. Me siento tan mal por decepcionarlos. Lamento especialmente decepcionar a todos los fans que han estado haciendo planes para venir a Las Vegas. Ahora tengo que concentrarme en mejorar. Quiero superar esto tan pronto como pueda”, escribe la artista en sus redes sociales para anunciar que sus espectáculos deberán permanecer con el telón cerrado por motivo de extrema necesidad.

Para explicar el motivo por el cual no podrá subirse al escenario y mostrar lo que se traía entre manos a sus fans, la cantante acompaña su escrito con un comunicado de prensa en el que explica qué le ha obligado a echar el freno. Celine Dion sufre “espasmos musculares persistentes”, lo que dificulta sobremanera hacer un buen papel sobre las tablas. “Su equipo médico continúa evaluándola y tratándola. Sin embargo, los síntomas que está experimentando le impiden participar en los ensayos en curso para el nuevo espectáculo”, detallan en el citado comunicado que Celine Dion ha hecho llegar a sus seguidores de Instagram.

Al parecer, al tener que despedirse a sus planes de lanzar un nuevo espectáculo para el próximo mes de noviembre, las fechas de su tour se retrasan. Ya se han adelantado nuevas fechas y los conciertos podrían retomarse a partir del próximo 9 de marzo de 2022. Cinco meses más tarde de lo previsto. Algo que no solo afecta a Celine Dion directamente, sino también a su equipo y a los directivos de Resorts World de Las Vegas. Sin embargo, Scott Sibella, presidente de la compañía, ya ha mostrado su total apoyo a la cantante en sus problemas de salud: “Si hay algo que estos tiempos difíciles nos han ensañado es que nada es más importante que el bienestar. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos darle la bienvenida a nuestro hogar cuando se sienta lista y capaz de actuar de nuevo”.

Los problemas de salud se le amontonan a Celine Dion, quien en los últimos años ha visto cómo su nombre se asociaba a enfermedades, aunque no todas ellas han sido dadas por ciertas. De hecho, hace unos años la propia artista tuvo que tomar la palabra para desmentir que hubiese caído en las garras de la anorexia y es que los rumores así lo afirmaban tras comprobar que había adelgazado alarmantemente. “No soy anoréxica. La gente se enfada porque estoy delgada y no hago ningún esfuerzo. He sido delgada durante toda mi vida. Nadie de mi familia tiene sobrepeso”, se defendía de las acusaciones Celine Dion, harta de que el foco mediático se centrase en su delgadez.