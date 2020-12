Catherine Zeta-Jones ha sufrido un aparatoso accidente con una estatua de hierro que le ha machacado el pie y los planes para decorar su casa por Navidad. Eso sí, superó el dolor y logró terminar la tarea. Vea su maltrecho pie y el resultado final de su trabajo como diseñadora navideña

Acondicionar la casa para acoger la Navidad puede ser una tarea peligrosa, algo que bien entiende Catherine Zeta-Jones, que ha sufrido un aparatoso accidente doméstico mientras se encargaba de decorar personalmente las estancias de su mansión para hacerlas más navideñas. Una práctica que nos llena de ilusión y que solemos inmortalizar para presumir de buen ojo decorativo en las redes sociales, pero que en el caso de la actriz este año deberá esperar. En lugar de presumir de impresionante árbol decorado con luces, bolas y guirnaldas, la mujer de Michael Douglas se ha conformado con actualizar su cuenta personal de Instagram con un vídeo de su maltrecho pie tras sufrir un accidente doméstico.

El vestido de gala que Catherine Zeta-Jones había elegido para estas Navidades deberá contar este año con un complemento poco elegante, aunque ahora necesario. No es la mascarilla, que también, sino las muletas, las cuales deben asistir a la actriz durante las próximas semanas si no quiere que su tobillo pague un alto precio por su vanidad. La ilusión por estas fechas han dado paso a la resignación y es que nadie podría imaginar que el precioso instante que estaba viviendo con sus hijos, colocando los adornos de Navidad por las distintas estancias de su mansión. En medio de esta tarea tradicional, la actriz ha sufrido un percance, cuando una pesada escultura de hierro se le ha caído sobre el pie derecho, provocándole un gran dolor.

Así lo ha contado la propia Catherine Zeta-Jones: “Estaba colocando mis decoraciones navideñas y una figura de hierro que se supone que es una escultura y que ni siguiera me gusta demasiado, cayó sobre mi pie y ahora me duele. Feliz domingo”, compartía la actriz con sus seguidores para acompañar a un vídeo en Instagram en el que mostraba lo maltrecho que ha quedado su pie tras el accidente doméstico. Un vídeo en el que muestra cómo ha tenido que frenar la hinchazón del golpe en su tobillo con la aplicación de frío. Ahora le esperan unos días de descanso y reposo obligatorio, para así darle un respiro a su pie si desea calzarse tacones para despedirse del fatídico 2020 y recibir el Año Nuevo con mejor pie.

No obstante, pese al susto y al dolor inicial, Catherine Zeta-Jones no pudo resistirse a terminar el trabajo y dar forma a la decoración navideña de su precioso hogar. Así lo demostró horas después con la publicación de un segundo vídeo, en el que muestra el resultado de su trabajo, peligroso hasta un punto insospechado: “Me pareció buena idea compartir los frutos de mi duro trabajo. Me hice daño en el pie después de completar esta obra maestra. El dolo ha sido mucho peor que todo mi esfuerzo, pero al menos se ha apoderado de mí el espíritu festivo, aunque aún no esté a la altura de la fabulosa Mariah Carey. Quizá el año que viene”, escribía la intérprete, orgullosa del resultado, a pesar de lo accidentado del proceso.