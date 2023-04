Caitlyn Jenner llora la muerte de su madre: "Es la única que me ha querido"

Caitlyn Jenner atraviesa uno de los momentos más duros de su vida después de que anunciara ella misma que su madre, Esther Jenner, fallecía el pasado 20 de abril a la edad de 96 años. Una triste noticia que ha dejado desolados a todos los seguidores del reality de las Kardashians, pues fue una parte fundamental de él durante los primeros episodios.

"Se me rompe el corazón al anunciar que mi madre falleció ayer por la mañana, en paz. Perder a una madre es único en el sentido de que ella es la única persona que me ha querido en toda mi vida. La echaré muchísimo de menos. Le faltaban unas semanas para cumplir 97 años y vivió una vida plena. Te quiero mamá", escribía Caitlyn Jenner a través de sus redes sociales con unas simpáticas imágenes de su progenitora.

Esther Jenner se coló en los hogares de todo el mundo gracias a su paso por el reality de las Kardashians gracias a sus graciosas salidas durante algunos eventos familiares. Sin embargo, nunca estuvo de acuerdo con el espacio. "No me importa reconocer que no era una admiradora de ese programa. No había ningún argumento y nunca entenderé por qué tuvo tanto éxito. Supongo que aún lo tiene", llegó a explicar ella misma al 'Daily Mail'. De la misma forma, también pudimos conocerla un poco mejor en 'I Am Cait', la serie documental que se centró en narrar el viaje de Caitlyn como mujer transgénero. "Parece que cuando la gente comienza a tener más compresión, el estigma de ser diferente desaparece. Para mí, ésa es la belleza de ella, darse permiso para hacer esto porque, como para cualquiera de nosotros, una vez que has visto algo una y otra vez, te acostumbras más, ¿verdad?", se le escuchó decir en uno de los episodios.

El homenaje que rindió Caitlyn Kenner a su madre en unos premios

En 2015, Caitlyn Jenner recibió el premio Arthur Ashe Courage, un galardón con el que se la homenajeó por su trayectoria como atleta. En su discurso al recibirlo, no dudó en dedicarle unas tiernas palabras a su madre. "Siempre prensé que obtuve mi coraje y mi determinación de mi padre, quien aterrizó en la playa de Omaha y luchó durante toda la II Guerra Mundial. Me estoy dando cuenta ahora, mamá, que creo que todas esas cualidades las obtuve de ti", llegó a expresar entonces. Por el momento, sus hijas, Kendall y Kylie Jenner, no se han pronunciado sobre la muerte de su abuela.