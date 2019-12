Caitlyn Jenner confiesa que mantiene una tensa relación con Khloé Kardashian

Caitlyn Jenner, que está concursante en el reality británico ‘I’m Celebrity… Get Me Out of Here!», se ha abierto en canal y ha confesado cómo es su relación con su hijastra, Kloé Kardashian.

El mágico 24 cumpleaños de Kendall Jenner

Jenner comentó con sus compañeros de concurso que cuando inició su transición habló abiertamente con todos sus hijos, comenzando con Brandon Jenner. Ante esto, dejó claro que desde entonces su relación con Kloé ha sido muy tensa. «La única que parece que no entendió nada, y que hoy en día sigue pensando así, es Kloé. Estuvo muy enfadada durante todo el proceso. Han pasado cerca de seis años desde entonces y no he vuelto a hablar con ella», confesaba.

«Khloé y yo estábamos muy unidas, la crié desde los cinco años. Realmente no sé cuál es el problema que tiene conmigo y no entiendo el motivo de este distanciamiento. No sé qué pasó, es lo que puedo decir», se sinceraba.

Kylie Jenner, hospitalizada de urgencia por una “intensa enfermedad” aún desconocida