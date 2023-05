Boris Johnson espera su octavo hijo

Meses después de dejar la primera línea de la política, Boris Johnson está de enhorabuena. El que fuera primer ministro de Reino Unido y su mujer, Carrie Johnson, darán la bienvenida a su tercer hijo en común en las próximas semanas. El político será padre por octava vez.

Carrie Johnson ha anunciado que está esperando su tercer hijo con Boris Johnson. Lo ha hecho a través de una dulce imagen en la que vemos a su hijo mayor tocando su tripita. La mujer del exprimer ministro británico ha revelado que se encuentra en su octavo mes de embarazo y cuenta los días y las horas para tener en brazos al bebé. "El nuevo miembro del equipo llega en solo unas semanas. Me he sentido bastante agotada durante gran parte de los últimos ocho meses, pero no podemos esperar para conocer a este pequeño. Wilf está emocionado por ser un hermano mayor otra vez y ha estado hablando de esto sin parar. No creo que Romy se imagine qué está por venir... ¡Pronto lo descubrirá!", ha escrito.

Se trata del octavo hijo para Boris Johnson. El político tiene cuatro hijos fruto de su matrimonio con su exmujer, Marina Wheeler, y otro con la consultora de arte con la que tuvo un romance, Helen McIntyre. El exprimer ministro británico llegó a asegurar a los medios locales tiempo atrás que siente verdadera pasión por la paternidad, aunque hay mucho trabajo detrás. "Me encanta, quiero que sepas que cambio muchos pañales", llegó a admitir.

La buena noticia llega tan solo unas semanas después de que la pareja se haya mudado a una casa de cuatro millones de libras en Oxfordshire. No obstante, aunque es una buena noticia, lo cierto es que ha coincidido en el tiempo con un periodo difícil para el político pues se está a la espera de que lleguen los resultados de la investigación sobre si mintió en la Cámara de los Comunes en el caso Partygate. Se trata de un escándalo que salpicó al británico por celebrar una fiesta y otras reuniones del Gobierno en el número 10 de Downing Street durante la pandemia mientras que había restricciones.

Boris Johnson y Carrie Johnson se casaron en secreto

Boris Johnson y Carrie se casaron en secreto en mayo de 2021 en la catedral de Westminster, tan solo un año después de dar la bienvenida al primer hijo en común de la pareja, Wilfred Lawrie Nicholas Johnson. Esta boda supuso un hecho histórico puesto que el político se convertía en el primer ministro en casarse durante el cargo, algo que no sucedida desde que Lord Liverpool se casó con Mary Chester en 1822.