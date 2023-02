Blake Lively y Ryan Reynolds, padres de su cuarto hijo

Conseguir mantener la llegada de un nuevo miembro a la familia en secreto es todo un reto. Blake Lively y Ryan Reynolds lo han vuelto a lograr siendo ellos quienes confirmen la llegada de su cuarto bebé de una manera muy sutil. La pareja amplia su ya familia numerosa con un nuevo pequeño, o pequeña, y es a través de una foto como la noticia salta a los medios. En ella se ve a a la actriz junto a su pareja y la madre de él ya sin la tripita de embarazada. Todos están pasando lo que ellos mismos han denominado como un domingo "de cachorros" de la Super Bowl. Un día muy especial en el que, además de ver la final de fútbol americano y el intermedio de Rihanna, estaría muy "ocupada".

Las felicitaciones no han tardado en llegar, al igual que las dudas. Son muchos los que quieren saber más datos que aún se desconocen. Quedaría, por ejemplo, por confirmarse el sexo del cuarto bebé, el nombre que han escogido, cómo habría sucedido, el lugar de nacimiento... Han sido más de cinco las semanas que la actriz ha estado sin dar ninguna noticia y subir a sus seguidores actualizaciones de su estado. En ese "último" vídeo antes de la sorpresa, aparecía junto a su entrenador físico haciendo una comparativa de lo más divertida. En ella se veía su pronunciada barriga y bromeaba sobre que "algo no estaba funcionando" haciendo el programa de ejercicios que le habían planteado.

Tras anunciarse su último embarazo, Blake Lively no quería que la situación se fuera de las manos y enseño al mundo fotos nunca vista sobre sus anteriores embarazos. En ellas se ve a una radiante mamá compartiendo con amigos y familias el día a día. Sin ningún miedo se muestra al natural, mostrando feliz su barriga y disfrutando de familiares momento siempre. Pedía muy amablemente que la prensa que esperaba en su casa no fotografiara a sus hijos. De hecho, a todos los que así cumplían su deseo les agradecía esa "política de no mostrar a los niños". Recalcó su compromiso teniendo también unas buenas palabras para todos los que estaban dejando de seguir cuentas que utilizaran a los más pequeños y sus imágenes.

Blake Lively y Ryan Reynolds, muy discretos con su familia

Blake Lively y Ryan Reynolds no quieren que su familia esté todos los días en los medios de comunicación. Son ellos los que dirigen la exposición y los tiempos y, por lo tanto, deciden qué se conoce y qué no debería. La noticia de la llegada de este cuarto bebé sigue la estela de la de sus hermanas mayores. Con ellas el caso fue el mismo y no se conoció su incorporación a la familia hasta tiempo después. En su tercer embarazo, por ejemplo, el cuidado que tuvo la pareja fue tal que los medios y seguidores no fueron conscientes de lo sucedido. La noticia se produjo dos meses más tardes del nacimiento, en una aparición cualquiera y sin ninguna puntualización más.

Y, al igual que por aquel entonces, de nuevo no se sabe si es un niño o una niña la nueva incorporación familiar, por lo que tocará esperarse. Celosos de su intimidad, se han tomado la recta final del embarazo muy tranquilos y han lograron, de nuevo, su objetivo. Siempre han tenido claro que para todos ellos es algo primordial el poder tener vida familiar lejos de los focos. Llevan años reconociendo en entrevistas que quieren brindarles la tranquilidad que ellos tuvieron en una infancia sin ser conocidos. Siempre han pensado que "no queremos robarles lo que tuvimos porque entonces nos sentiríamos realmente egoístas".