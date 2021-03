A pesar de que el robo a Beyoncé ocurrió a principio de este mes de marzo, no ha sido hasta ahora cuando hemos conocido los hechos.

Beyoncé no está pasando por su mejor momento y se llevó un gran susto. La artista internacional ha sufrido un robo masivo en el que le han sustraído objetos por valor de más de un millón de dólares. A pesar de que los hechos ocurrieron a principios del mes de marzo, no ha sido hasta ahora cuando la trágica noticia ha salido a la luz y se ha conocido que Beyoncé se ha convertido en una nueva víctima de un robo. Este se ha producido en unas conocidas instalaciones donde tanto ella como otros artistas de su talla guardan algunas de sus pertenencias, en tres de los almacenes que posee en la ciudad de Los Ángeles. Así lo adelanta el portal TMZ.

Desde vestidos, joyas hasta juguetes infantiles: lo que le han robado a Beyoncé

De momento, se desconoce la identidad de los ladrones, aunque fuentes policiales están investigando el hecho pero se sabe que se han llevado objetos personales de la cantante entre los que hay carísimos bolsos, vestidos exclusivos y de firmas de lujo, también de su estilista, e incluso fotos familiares o juguetes infantiles. Los ladrones actuaron en dos ocasiones, con tan solo una semana de diferencia, para hacerse así con el botín de un millón de dólares.

Los mencionados almacenes, donde se ha sufrido el robo, se encontraban en varias unidades de almacenamiento alquiladas por Parkwood Entertainment, la compañía de producción que tiene Beyoncé Knowles. Así lo ha revelado una fuente al mencionado medio, encargado de sacar a la luz este millonario robo unas semanas después de que se produjeron los hechos.

Muchos famosos están sufriendo atracos millonarios

Tal y como hemos dicho anteriormente, de momento no hay ningún detenido por estos hechos, pero sí que el Departamento de Policía de Los Ángeles está llevando a cabo el proceso de investigación. Y es que además, la cantante no ha sido el único personaje famoso que se ha visto envuelto en un robo recientemente. Hace unos días Shawn Mendes y Camila Cabello sufrían un hurto en su propia casa y lo mismo le ocurría el pasado enero a Miley Cyrus. A la estrella internacional también le robaron una cantidad importante en ropa exclusiva, fotos y objetos personales, pero en esta ocasión no ha trascendido la suma total de lo sustraído a Miley. Son muchos los famosos que están sufriendo los robos millonarios en esta zona.