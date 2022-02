Las segundas partes nunca fueron buenas… ¿o sí? Eso están intentando comprobar Ben Stiller y Christine Taylor, que han retomado su relación después de haberse separado en el año 2017.

El bombazo lo ha revelado el propio actor en una entrevista para la revista Esquire. «Estábamos separados y ahora volvemos a estar juntos, y estamos muy felices», reveló el actor de Noche en el museo en el número de la revista publicado el martes.

Stiller dio algunos detalles de su reconciliación. Al parecer, pudieron reavivar la chispa en su matrimonio después de que él volviera a mudarse con ella y sus hijos tras haber pasado juntos parte de los meses más duros de la pandemia de Covid-19.

«Con el paso del tiempo, nuestra relación evolucionó«, contó Ben Stiller para Esquire. El actor y Christine Taylor comparten dos hijos: Ella Olivia (nacida el 1 de abril de 2002) y Quilin Dempsey (que llegó al mundo el 10 de julio de 2005). «Ha sido maravilloso para todos nosotros. Inesperado, y una de las cosas que surgieron de la pandemia», dijo Stiller, refiriéndose a su vuelta a casa con su familia.

17 años de matrimonio

Ben Stiller y Christine Taylor se casaron en mayo del año 2000 en una ceremonia en Hawaii. La pareja se conoció en 1999, tan solo un año antes, durante el rodaje del primer episodio de una serie de FOX, Heat Vision and Jack, que nunca llegó a emitirse. No obstante, aunque la serie no puedo alcanzar el éxito, el matrimonio sí parecía haberlo alcanzado. Dentro de la industria del cine, era uno de los matrimonios más duraderos. Hasta que todo se torció en 2017.

«Con tremendo amor y respeto el uno por el otro, y los 18 años que pasamos juntos como pareja, hemos tomado la decisión de separarnos«, escribieron en un comunicado el día que anunciaron su ruptura. «Nuestra prioridad seguirá siendo crear a nuestros hijos como buenos padres y como los amigos más cercanos».

En los 17 años que Stiller y Taylor estuvieron juntos, aparecieron en películas como Zoolander, Dodgeball: A True Underdog Story, Tropic Thunder y Zoolander 2, y en las series Arrested Development y Curb Your Enthusiasm.

Diferencias… ¿irreconciliables?

En su entrevista con el medio de comunicación, Ben Stiller ha utilizado una metáfora para demostrar que él y su pareja han superado todas las barreras que había en su relación. «Hace unos años, me di cuenta de que no me gusta montar a caballo. Si hay una oportunidad de montar a caballo, probablemente no lo haga. Eso sí, ¡me gustan los caballos! Son preciosos. Me gusta acariciarlos y ver cómo la gente los monta. Me gusta ver a mis hijos montar a caballo», empezó a contar Ben a Esquire para explicar su reconciliación con Christine.

«No me gusta mucho montar a caballo. Y una vez que lo sabes, ahorras mucha energía. Así que, sí, creo que entre nosotros respetamos todos los aspectos en los que somos parecidos y los aspectos en los que somos diferentes», continuó Stiller.

«Creo que, aceptando eso, puedes apreciar más a alguien, porque no estás intentando que cambie por ti», concluyó el actor en la entrevista. Parece que Ben y Christine han conseguido superar esos problemas que había entre ellos y se han querido dar una segunda oportunidad. Han optado por luchar por una relación que creen que merece la pena.

Antiguos romances

Aunque el matrimonio de Christine Taylor y Ben Stiller es la relación más destacable tanto de uno como del otro, ha habido otras personas que han pasado por sus vidas y que han dejado una huella más o menos significativa.

Ben Stiller, antes de conocer a Christine, estuvo saliendo con algunas actrices que conoció al principio de su carrera en cine y televisión, como Jeanne Tripplehorn, Calista Flockhart y Amanda Peet.

Taylor, por su parte, estuvo saliendo con el actor Neil Patrick Harris entre 1997 y 1998, conocido principalmente por su papel de Barney Stinson en la sitcom Cómo conocí a vuestra madre. Cuando se separaron, el actor se declaró homosexual.

Aunque tanto Christine como Ben tuvieron relaciones en el pasado antes de conocerse, después, una vez que rompieron en 2017, no salieron con nadie más. Quizá fueron incapaces de olvidarse y están predestinados a estar juntos. Solo el tiempo dirá si esta segunda parte es buena.