Ben Affleck y la extraña actitud de "desgana" con Jennifer Lopez

Ben Affleck suele dar mucho que hablar. Aunque desde que se casara con Jennifer Lopez ha llevado una vida más sosegada y tranquila, lo cierto es que sorprende cómo se comporta fuera de cámaras. Tanto que incluso hay quien le ha grabado en plena calle cuando iba paseando con su mujer, con quien 'disfrutaba' de una bebida refrescante. Y decimos disfrutaba entre comillas porque parecía que estaba haciendo todo lo contrario, ya que tenía una actitud de desgana que no ha pasado desapercibida en redes sociales. Arrastrando los pies, visiblemente serio y sin ninguna ilusión por nada, el estadounidense se subía en el vehículo para volver a casa.

Vídeo: Redes sociales

"Ben Affleck está cansado de la vida", escribe un usuario, unas palabras que han tenido mucho alcance, pues son muchos los que están de acuerdos con él. "¿Qué le pasa? Tiene cara de aburrido" o "Cómo cambia la cosa cuando van a un photocall" son solo algunos de los comentarios que reflejan el sentir de la red social del pajarito. Cabe señalar que no es ni mucho menos la primera vez que se le ve bajo de energía, algo sobre lo que él ha preferido no pronunciarse.

Mientras Jennifer Lopez luce guapísima y feliz, su marido tiene un comportamiento mucho más comedido. Ella con paso firme y él con aparentes ganas de llegar a su destino, no centrándose nada en el momento que tenía delante. Al igual que la actitud que mostró en Los Grammy el pasado mes de febrero, fecha en la que llamó la atención de todos por tener gesto de no querer estar allí. La artista no dejaba de bailar y contonearse y él en cambio permanecía totalmente rígido y serio, lo que provocó un aluvión de comentarios en las redes. "Es un hombre deprimido", escribió una usuaria, a lo que otro respondió: "Luce cansado y nada feliz".

Solo han pasado unos meses desde su boda

El actor y Jennifer Lopez contrajeron matrimonio el pasado verano. Su ceremonia duró nada menos que tres días, un fin de semana en el que cantaron y bailaron con vistas con vistas al río North Newport y donde también disfrutaron de un brunch junto a sus invitados. "Ben y yo hablamos de 'True Companion' de Marc Cohn como la canción de amor perfecta para una boda en esta misma casa hace más de veinte años. Aunque Ben no lo sabía, le pedí a Marc que lo sorprendiera cantando en nuestra boda y fue encantador y generoso al venir", dijo Jennifer Lopez sobre su gran día.