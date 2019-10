Ava Karabatic ha convertido la carrera presidencial en todo un espectáculo y es que su incursión en este terreno ha animado el debate político por su controvertido pasado como conejita de ‘Playboy’. A sus 31 años, la modelo ha decidido dar el salto a la política en Croacia con la firme intención de realizar muchos cambios si finalmente resulta elegida como presidenta del país croata.

La modelo Ava Karabatic ya ha dado a conocer su intención de convertirse en la presidenta de Croacia, probando suerte en las próximas elecciones de enero de 2020. Como cabe esperar, unos se han mostrado escépticos, mientras que otros directamente hayan criticado que la política se esté convirtiendo en un espectáculo más, permitiendo la entrada a personas sin formación idónea para desempeñar un papel público tan importante.

“He decidido que me postularé para presidenta. Me han dado muchos mensajes de apoyo en Instagram y les agradezco por eso. La política es mi segundo amor. Ya no puedo ver cómo le pasan cosas malas a mi país. Es como si todos estuvieran ciegos con ojos sanos, nuestros jóvenes abandonan el país, las tasas de natalidad disminuyen”, explica Ava Karabatic en su perfil de Instagram los motivos que le han empujado a emprender su carrera política.

Pese a que Ava Karabatic hable de mensajes de apoyo, tampoco se olvida de que las críticas van a ser feroces al adentrarse en este mundillo: “Sé que voy a tener muchos comentarios trolls porque soy vedette, pero eso no ignora mi lado intelectual, soy profesora de lengua italiana y literatura romana. Mis habilidades artísticas no son importantes, mi nuevo régimen sí lo es, el régimen de Ava Karabatic es importante”, subraya la artista, que además es actriz, pintora, escritora de su propia biografía y concursante de numerosos realities shows.

Entre sus propuestas electorales está legalizar la marihuana y la prostitución, para así asegurar a las trabajadoras sexuales su propia seguridad y, de paso, recaudar impuestos a través de sus labores. Y es que, para ella, son preocupantes “las frustraciones sexuales que existen en nuestro país” y ha encontrado la mejor solución en regularizar la situación de la prostitución. También se preocupa por la “libre circulación de personas”, una reforma educativa, prohibir el aborto más allá de la sexta semana de embarazo y luchar con todas sus fuerzas contra la corrupción. Pese a que muchos comparten el mensaje de Ava Karabatic, no todos apoyan su candidatura.