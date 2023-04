Ariana Grande responde a las críticas sobre su delgadez

Han sido muchos los comentarios y mucha la preocupación de los seguidores de Ariana Grande sobre su nuevo aspecto físico. Visiblemente más delgada, su apariencia ha hecho saltar todas las alarmas. Sin embargo, ella ha decidido dar un paso al frente y frenar así cualquier especulación sobre ella y sobre su cuerpo. Lo ha hecho a través de un vídeo que ha colgado en su Tik Tok y que ya acumula más de 9 millones de 'like'. A través de un vídeo en el que dura aproximadamente unos 3 minutos, la artista, que hace unos años se apartó de la música, ha querido pronunciarse al respecto y pedir que terminen los juicios sobre los cuerpos de los demás ya que nunca se sabe que hay detrás de ello.

"No hago esto a menudo, no me gusta, no soy buena en esto. Solo quería abordar tus preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona a la que se le presta tanta atención", comienza diciendo dirigiéndose a todas aquellas personas que se muestran muy críticas con su nuevo aspecto físico y que han inundado las redes sociales de comentarios hirientes hacia ella. Aunque es consciente de que no debería dar explicaciones sobre su vida personal, quiere dejar claros varios puntos y mostrar así su apoyo a todas las personas que reciben numerosas críticas a través del universo 2.0.

Ariana Grande se ha mostrado muy crítica con todos aquellos que insultan por un aspecto físico

“Nunca sabes por lo que está pasando alguien. Aunque tu comentario intente ser con cariño y necesario, hay que tener en cuenta que esa persona pueda estar trabajando en ello. Creo que deberíamos ser más amables y menos cómodos al hacer comentarios sobre los cuerpos de las personas, pase lo que pase. Si crees que estás diciendo algo bueno o bien intencionado, lo que sea: saludable, no saludable, grande, pequeño, sexy, no sexy… Realmente deberíamos trabajar para no hacerlo tanto”, dice.

Ariana Grande ha querido hablar de los diferentes tipos de belleza, intentando evitar que se estigmatice el cuerpo de la mujer en unos cánones de belleza: “Sois preciosos, sin importar lo que pase, sin importar que cara tengáis estos días, vuestro peso o qué tipo de maquillaje uséis, o los procedimientos estéticos por los que hayáis pasado o no”, dice. Y añade: "Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y hermosa. Y para mí, el cuerpo con el que se ha estado comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable", anunciaba antes de dar paso a una gran confesión. “Tomaba muchos antidepresivos y bebía con ellos. Comía mal y estaba en el punto más bajo de mi vida cuando me veía de la manera que consideras mi yo saludable", revela Ariana Grande a través del mencionado vídeo.

Los momentos más traumáticos de la vida de la artista durante los últimos años

Hay que recordar que la época a la que ella se refiere fue una de las más traumáticas de su vida, ya que vivió diferentes episodios que le gustaría olvidar. Desde el atentado durante su concierto en Manchester en el año 2017, pasando incluso por la muerte de su exnovio, Marc Miller, un año después, e incluso su fallida boda con Pete Davidson en 2020. Una temporada repleta de altibajos para la artista que ahora se enfrenta al aluvión de críticas por su nuevo aspecto físico.