Alejandro Fernández reaparece con un anuncio tras sus polémicas imágenes ebrio en un concierto

Alejandro Fernández hace tan solo unas semanas participó en la Feria Internacional del Caballo, en Texcoco, México. Su evidente estado de embriaguez provocó que no se le entendiera, de hecho, llegó incluso a tambalearse. Aunque no es la primera vez que le sucede, el artista sigue arrastrando masas, siendo precisamente en una actuación donde ha hecho un importante anuncio. No relacionado con su vida profesional, sino con la personal y es que el cantante no puede estar más feliz por ello, tanto que se ha lanzado a contarlo delante de 50.000 asistentes. Aunque había quien pensaba que el anuncio podía estar relacionado con sus apariciones tras haber bebido más de la cuenta, nada más lejos de la realidad. Ese tema se convirtió en algo tabú.

#ShowCri Alejandro Fernández es el blanco de críticas por cantar como borracho. Además, las mujeres no saben a dónde se fue su trasero.https://t.co/h8nttLc9Ak — Diario Critica.Pa ( @criticaenlinea) April 20, 2023

Si bien durante el concierto se mostró muy emocionado recordando a su fallecido padre, también hubo momentos para las bonitas noticias. "Han sido muchos meses duros para mi familia, perdí a mi maestro, a mi amigo, México perdió al mejor cantante de todos los tiempos", dijo. Fue hace un año y medio cuando su progenitor falleció a los 81 años, muerte que llegó tras varios meses en el hospital. Sufrió una caída que se le complicó hasta tal punto que no pudo recuperarse, triste final que a Alejandro le dejó completamente destrozado.

Alejandro Fernández, ya cuando terminó el espectáculo y sus fans estaban a punto de volver a casa, reveló que había algo que le estaba ayudando a salir adelante: iba a ser abuelo. "Tendré un nuevo nieto", comentó mientras sostenía la primera ecografía del bebé. No dio detalles de cuál de sus hijos iba a ser padre y, aunque será su tercera vez, lo cierto es que Alejandro está pletórico por ello. Poco después se ha descubierto que será Álex Fernández quien se encuentra a la espera de su segundo hijo junto a Alexia Hernández, su esposa, noticia ante la que Alejandro ha vuelto a reaccionar. “Antes de empezar con el spam… ¡Abuelo por tercera vez! ¡Te amo Álex!", ha escrito el intérprete.

El hijo de Alejandro Fernández lo anunciaba así en sus redes sociales: "Qué orgullo enorme haber podido acompañarte en el escenario, ante un lleno total, y cantar juntos donde tantas veces imaginé el legendario show de mi Tata hace casi 40 años. Y para completar una noche perfecta que me llevaré siempre en el corazón, poder compartir con todo mi amor ¡que voy a ser papá por segunda vez! Gracias, gracias, gracias, Dios por tantas bendiciones, no podría ser más afortunado".