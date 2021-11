Alec Baldwin lleva días siendo el protagonista de la actualidad por una tragedia. Está siendo difícil superar el duro golpe que ha recibido el actor estadounidense cuando accidentalmente mató a Halyna Hutchins, la directora de fotografía de la película que estaba rodando, ‘Rust’, un filme ambientado en el viejo oeste. Como no podía ser de otra manera, el rodaje de la película ha sido suspendido hasta que se resuelva lo ocurrido.

Ahora, después de unos días muy duros, Alec Baldwin ha conseguido desconectar. Lo ha hecho gracias a su mujer, Hilaria Baldwin, y sus hijos, con los que ha celebrado el día de Halloween con una fiesta. Con este planazo, el actor estadounidense ha conseguido sonreír otra vez. Y es que no hay nada como buscar planes después de un duro golpe. La fiesta ha tenido lugar en Manchester, Nueva Inglaterra, donde está pasando esta etapa tan dura.

«Parenting through this has been an intense experience, to say the least. Today, we rallied to give them a holiday. Last min costumes…a little hodge-podge…but they were so happy and that warmed my mama heart. Happy Halloween, from the Baldwinitos. They give us ❤️. We send you ❤️🎃» [«La crianza de los hijos ha sido una experiencia intensa. Hoy nos hemos reunido para darles un día de fiesta. Disfraces de última hora, un poco de batiburrillo, pero estaban tan felices que eso ha llenado mi corazón de madre. Feliz Halloween de parte de los Baldwinitos. Nos dan amor y os lo enviamos»], ha escrito Hilaria Baldwin emocionada.

Gracias a las instantáneas que ha compartido la española en sus redes sociales hemos podido ver una bonita estampa familiar en el porche de la casa en la que están pasando estos días. Un posado junto a sus dos hijos sus padres guardarán para siempre. La casa está decorada con elementos de Halloween, como las calabazas.

La mujer de Alec Baldwin está siendo un apoyo incondicional para él en estos momentos tan duros. Ella misma quiso escribir cómo estaba pasando este duro golpe: «Mi corazón está con Halyna. Su marido, Su hijo. Su familia y todos los que la querían. Y con mi Alec. Es triste, «no hay palabras» porque es imposible expresar el dolor y el shock por este terrible accidente», escribía. Poco después, compartía una imagen de su mano junto a la de su marido y escribía: «Te quiero y estoy aquí».

Alec Baldwin intenta hacer frente a uno de los momentos más difíciles de su vida. Hace algo más de una semana, el actor mataba por accidente a Halyna Hutchins, directora de fotografía de la película que se encontraba rodando, tras disparar una pistola de atrezo que supuestamente era de fogueo. Una auténtica tragedia que ha conmocionado a Hollywood y que mantiene en vilo al marido de Hilaria Baldwin. Una semana después del trágico suceso, el actor reaparecía en público, visiblemente afectado, y hablaba abiertamente del triste suceso.

En medio de su refugio en un resort de Vermont alejado de la polémica, Alec Baldwin ha reaparecido ante las cámaras y se ha pronunciado sobre el trágico suceso que acabó con la vida de Halyna Hutchins. «Era mi amiga, mi amiga. El día que comenzamos el rodaje la llevé a cenar con el director, era mi amiga«, exclamaba visiblemente conmocionado por la situación. Lo cierto es que su encuentro con los periodistas que le esperaban a las afueras del lugar en el que se encuentra aislado, el actor se ha mostrado muy tenso por la situación y ha hecho hincapié en que las autoridades le habían pedido que no hiciera ningún tipo de comentario.