Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, se ha comprometido con su novia, la modelo israelí Mishel Gerzig. El deportista, que está viviendo una etapa muy feliz tanto a nivel personal como profesional tras la victoria de su equipo en la Champions, le ha pedido matrimonio a su chica durante sus romáticas vacaciones en la Costa Amalfitana, en Italia. Sobre esta noticia, Alba Carrillo se ha pronunciado en el plató de ‘Ya es mediodía? ¿Qué opina sobre el compromiso de su expareja? La madrileña ha dicho que se alegra de su felicidad… ¡y hasta se ha ofrecido a llevarle la cola del vestido en la boda a la novia!

Alba, que tras su ruptura con Santi Burgoa está soltera y sin compromiso, también se ha pronunciado sobre la nueva ilusión de otro de sus ex, Fonsi Nieto. El DJ, separado desde hace tres meses de Marta Castro, vuelve a estar ilusionado con una atractiva joven. Se trata de una periodista catalana llamada Maider Barthe, de 37 años. “Son monísimas, estoy súper contenta, viva el amor”, ha comentado al ver el vídeo de las nuevas parejas de sus ex. «De Courtois… Si queréis le llevo la cola a la novia… ¡Es broma! Dicen de él que es muy feo, pero es muy atractivo. Asimismo, ha dejado caer que le interesaría conseguir buenas entradas para un partido, ya que su hijo es forofo del fútbol y «quiere entradas».

La casualidad ha querido que las imágenes de Thibaut Courtois y Fonsi Nieto felices con sus respectivas nuevas parejas hayan sido noticia estos últimos días. Alba Carrillo, con mucho sentido del humor, está encantada de verlos felices a ambos. Ha pasado página y si se alegra enormemente de que estén bien.

La colaboradora del ‘Fresh’ ha iniciado una nueva etapa desde que puso punto y final a su noviazgo con Santi Burgoa. Su prioridad ahora es su familia, su trabajo, y seguir adelante con el Grado de Criminología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Unos estudios universitarios que comenzó en febrero de 2019, cuando decidió matricularse de nuevo en la universidad para ampliar su formación. Este grado supone la segunda carrera para la periodista, que está licenciada en ‘Publicidad y Relaciones Públicas’.

«Todo esto lo estoy haciendo con un objetivo y es subir a la mesa de mayores. Quiero que me den la oportunidad de hablar de sucesos porque mis futuros proyectos son la maternidad y, por qué no, opositar para ser policía judicial», ha confesado recientemente. Consciente de que el trabajo en televisión tiene fecha de caducidad, no descarta dedicarse a otras cosas en el futuro: «Sería muy feliz, lo combinaría con la televisión porque es lo que me llena, me encanta, me da mucho tiempo libre para estar con mi hijo que es mi prioridad”.