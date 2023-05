Al Pacino será padre a los 83 años junto a su novia de 29

Al Pacino volverá a ser padre. Lo hará junto a su actual pareja, la productora de cine y televisión Noor Alfallah, de 29 años. Ha sido el representante del propio actor quien ha confirmado esta información al portal de celebrities TMZ, asegurando que el bebé nacerá en aproximadamente un mes, por lo que Noor se encuentra en su octavo mes de embarazo. Este será el primer bebé en común de la pareja. Sin embargo, será el cuarto hijo para el veterano actor, que a sus 83 años ya tiene tres hijos de relaciones anteriores.

El oscarizado actor tiene tres hijos de relaciones anteriores: Julie Marie Pacino, de 32 años, fruto de su relación con la profesora de interpretación Jan Tarrant, con quien mantuvo una relación sentimental entre 1988 a 1989; y los mellizos Anton James y Olivia Rose, de 22 años, fruto de su relación sentimental con la también actriz Beverly d’Angelo con quien estuvo saliendo entre 1997 y 2003. Ahora, se confirma su nueva paternidad, la cual ha generado una gran controversia en las redes sociales debido a su edad.

Al Pacino está siendo muy criticado por convertirse en padre a los 86 años de edad, como ya pasó con Ana Obregón

La paternidad de la estrella de Hollywood está en el punto de mira. A pesar de que es una feliz noticia el nacimiento de un bebé, al igual como pasó con la maternidad de Ana Obregón, vuelve a generar un gran debate social. Son muchos los que critican la diferencia de edad entre la pareja, ya que el actor es 54 años mayor que la productora de cine. Otros internautas también se han hecho eco de que cuando el recién nacido cumpla la mayoría de edad, él ya habrá superado la barrera de los cien años. Los usuarios, que son muy perspicaces, también se han dado cuenta del hecho de que Al Pacino y Robert De Niro, dos de los actores más reconocidos a nivel internacional, van a estrenar casi a la vez una paternidad a una edad tan tardía.

Hace unas semanas que Robert de Niro anunció su nueva paternidad a los 79 años. "Acabo de tener un bebé", desveló para sorpresa en una entrevista para 'ET Canada', que concedió con motivo de la promoción de su última película, 'About my father' cuyo estreno es el 26 de mayo. Con el nacimiento de este pequeño, el actor estadounidense tiene ya siete hijos de cuatro mujeres diferentes. Ahora, en unas semanas, Al Pacino se sumará al clan de actores de Hollywood que estrenan paternidad en este 2023.