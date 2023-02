Adele revela el grave problema de salud que padece

La cantante Adele lleva varias semanas actuando en Las Vegas. La británica está ofreciendo una serie de conciertos en el hotel Caesars Palace, donde hizo una confesión al hablar, en pleno espectáculo, de sus problemas de salud. "¿Alguien más de mi edad empieza a tener mal las rodillas? Tengo una ciática muy fuerte en la pierna izquierda y mi jodido disco L5 ya no está ahí. Se ha desgastado", dijo, dejando sorprendido al público.

No es la primera vez que la cantante británica habla públicamente de sus problemas de salud. En una una entrevista reciente a 'The Face', en 2021, dijo: "Llevo sufriendo dolores de espalda la mitad de mi vida. Me duele mucho, normalmente por el estrés o por una postura estúpida". Y añadió: "Cuando tengo la barriga fuerte, en la parte de abajo, que nunca había tenido antes, la espalda no me duele tanto. Eso significa que puedo hacer más cosas, que puedo correr un poco más con mi hijo".

Adele sufre problemas de espalda desde la adolescencia

Las últimas palabras de Adele sobre su salud se producen poco después de que la superestrella se sincerara sobre su relación con su novio, Rich Paul. La pareja está en su mejor momento y no descarta tener un hijo en común. Así lo aseguró en el plató de 'The Graham Norton Show', en 2022: "Quiero un bebé el año que viene... ¡Tengo planes para el año que viene! Tengo planes. Imagínate si tengo que cancelar los conciertos porque voy a tener un bebé". Rich, por su parte, explicó a 'E News': "Como padre joven, haciendo crecer un negocio, fue bastante duro... Pero ahora mirando como un padre mayor, si fuera a tener más hijos, estoy deseando ser un padre diferente. Ya sabes, tengo una hija que es junior en la universidad, así que era un padre muy joven, pero ahora, diferente edad, diferente momento de mi vida, diferente posición en mi vida. Estoy deseando ser un padre mayor".

Adele lleva mucho tiempo arrastrando dolores de espalda y problemas de ciática. Ambos están muy relacionados, ya que el disco intervertebral que la artista se ha lesionado está en un lugar por donde pasan nervios muy importantes de la pierna. Cabe recordar que las pasadas Navidades dijo -también en otro concierto-, que los dolores que padece eran tan fuertes que tuvo que ir "caminando a gatas" durante días. Sus problemas empeoraron en el año 2021, después del nacimiento de su hijo. Poco después, estando en su casa, sufrió una lesión en una de sus vértebras.

"Desde que fortalecí los abdominales, cosa que nunca había hecho antes, la espalda no me duele tanto", explicaba en unas declaraciones públicas. Eso le permitió tener una mejor calidad de vida, a pesar de que llegó a lesionarse la espalda incluso estornudando. "Eso significa que puedo hacer más cosas, que puedo correr un poco más con mi hijo ", ha explicado.