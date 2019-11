8 Compartiendo sus momentos más importantes

No solo es un compañero de juegos, el can es también protagonista de algunos de los momentos más importantes de sus vidas. Sin ir más lejos, el pasado 4 de octubre Sandra sopló las velas junto a él. «Así he despedido mis 43. Hoy toca darle la bienvenida a doble 4 como se merece. Soplar dos veces: por el año que se va y por el que entra».