Olga Moreno está feliz al lado de Agustín Etienne. Desde que se confirmara su relación con el representante de famosos, esta no ha parado de gritarlo a los cuatro vientos. Conseguía encontrar la estabilidad después de una separación dura de Antonio David Flores. El ex Guardia Civil también ha rehecho su vida al lado de Marta Riesco, con la que no para de hacer planes de enamorados. Siempre han presumido de buena relación a pesar de las circunstancias y volverá a demostrar esta buena sintonía en una celebración familiar. Y es que este 26 de diciembre cumple años la hija que tienen en común, Lola, que es la razón principal que los mantiene unidos para siempre.

La primera en felicitarla públicamente ha sido, como no podía ser de otra manera, Rocío Flores. La que fuera colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ es muy familiar y ha hecho gala siempre de esta característica. Sus hermanos para ella son su pilar más importante. A Lola, que nació fruto de la relación de su padre con Olga, la ha visto crecer y el mensaje que le ha escrito ha sido muy llamativo.

Y es que le ha hecho toda una declaración de intenciones a su hermana. A pesar de que la relación de Rocío Flores y Olga Moreno no pasa por su mejor momento, la primera de ellas ha querido dejar claro que la relación entre ella y su hermana es para «toda la vida». Parece que entre ellas han llegado a ese acuerdo, porque ha completado esta frase con un emoticono de dos manos que sellan un acuerdo.

Rocío Flores confiesa el acuerdo al que ha llegado con su hermana

«10 añitos hace hoy mi bebé ♥️ Ella es mi regalo de la vida. Toda la vida 🤝 Te ama tu tata 👩‍👧», ha escrito Rocío Flores. Junto a este mensaje tan especial, la joven ha compartido algunas fotos y vídeos de momentos que han pasado juntas. Se ha enfocado en los ratitos que han disfrutado en los últimos meses, que no han sido fáciles para la familia. Aún así, Rocío ha encontrado ratitos para estar con ella.

Como suelen hacer siempre que hay una fecha especial, los Flores se reúnen para disfrutar de un rato juntos. Un cumpleaños es uno de los motivos que le han llevado siempre a reunirse y parece que entre ellos se han prometido que así siga siendo. El cumpleaños de la pequeña será el momento perfecto para que vuelvan a verse las caras y demostrar, una vez más, que su relación siempre será buena a pesar de todo.