Cayetano Rivera y Maria Cerqueira, ahora juntos en Ronda

Cayetano Rivera y su nueva novia, Maria Cerqueira, se han vuelto inseparables. Tras su viaje a Venecia, que SEMANA descubrió en exclusiva las imágenes más románticas de la pareja, el torero se desplazó hasta Lisboa para pasar unos días con la presentadora y conocer a su entorno más cercano y cómo es su día a día en el país luso. Ahora, es el turno de ella. Maria Cerqueira ha viajado a Ronda para estar junto al diestro. Ha sido la propia presentadora quien ha compartido varias instantáneas de su escapada en la que aparece en solitario y sin ubicar donde se encontraba. Sin embargo, las imágenes no dejan lugar a dudas y el destino que ha elegido es nada más y nada menos que la ciudad malagueña.

"Enjoy Freedom! Every single day!" (Disfruta de la libertad. Todos los días), han sido las palabras que ha escrito Maria Cerqueira junto a una batería de imágenes de uno de los lugares más reconocidos de la ciudad malagueño. En una de esas fotos, por cierto, aparece el perro de Cayetano, al que se han llevado en este día de relax. Este es uno de los lugares más fotografiados de Ronda y la presentadora no quiso pasar la oportunidad de inmortalizar ese lugar histórico. A pesar de que no ha posado con Cayetano Rivera, sí que lo hizo con su mascota. Sin lugar a dudas, contó con un fotógrafo de excepción que se ha convertido en su compañero de aventuras por toda Europa. Según las imágenes que ha publicado ella, la pareja habría hecho una ruta caminando, descubriendo algunos de los rincones más bonitos de la zona.

Cayetano Rivera le muestra uno de los lugares más especiales para él

Además, llama especialmente la atención que Cayetano haya elegido Ronda para su primera visita 'oficial' de Maria Cerqueira a España. ¿Por qué? Precisamente en la ciudad malagueña se encuentra su refugio más íntimo y personal, El Recreo de San Cayetano, uno de los emblemas de la familia Rivera Ordóñez que cuenta con una bonita historia detrás. Fue adquirida en 1920 por Cayetano Ordóñez, pero poco después, debido a problemas económicos, tuvo que venderla. Varias décadas después, Antonio Ordóñez, el padre de Carmina, volvió a comprarla, sumándola así a las propiedades familiares. Ahora, es propiedad del torero.

El torero regresa a los ruedos este sábado ¿con la presencia de Maria Cerqueira?

Maria Cerqueira se encuentra en España a escasos días de que Cayetano Rivera regrese a los ruedos, por lo que podría ser el momento perfecto para que la pareja haga su primera aparición pública tras la exclusiva de SEMANA. Será este sábado 29 de abril cuando el torero vuelva a torear en la plaza de toros de La Maestranza con motivo de la Feria de Abril de Sevilla, que comenzó el domingo 23 y se alarga hasta ese mismo día sábado. Sería la oportunidad perfecta para que la presentadora portuguesa le acompañe y vea en primera persona la que ha sido la profesión de Cayetano Rivera durante tantos años. La relación entre el torero y la periodista va viento en popa. Seis meses después de que oficializar su ruptura con Eva González, el torero ha encontrado de nuevo la ilusión gracias a Maria Cerqueira y no puede estar más feliz.