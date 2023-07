Cayetano Rivera, trending topic en Twitter tras hablar de la tauromaquia y los encierros de San Fermín

Cayetano Rivera ha defendido la tauromaquia durante su participación en el especial de San Fermín de Televisión española, intervención que ha aprovechado para hacer dos peticiones. Lo que quizás el torero no esperaba es convertirse en trending topic en Twitter en cuestión de minutos, pues sus palabras no han caído en saco roto. Tanto es así que incluso hay quien ha pedido que no vuelva a participar en este tipo de retransmisiones de la cadena pública. Tras ver el encierro, que ha durado aproximadamente dos minutos, Cayetano rompía su silencio este martes para ensalzar el hecho de que se difunda este tipo de eventos taurinos en televisión. "Quiero decir que hace tiempo que echo de menos las corridas de toros en TVE (...) Además, ya que estamos aquí, quiero aprovechar este momento para recordar a este gobierno que no puede seguir ignorando la tauromaquia de forma sistemática, como está haciendo", ha dicho. No te pierdas el vídeo completo donde se escucha a Cayetano Rivera, pues la polémica está más que servida. Muchos antitaurinos han cargado contra él, pero ¿cuál será su respuesta al leer comentarios contra él? De momento, habrá que esperar para saberlo.

🎙️ @Cayetano_Rivera en los micrófonos de @La1_tve: "Hace demasiado tiempo que llevo echando de menos las corridas de toros en @rtve. El Gobierno no puede seguir ignorando la tauromaquia de forma sistemática como ha venido haciendo" pic.twitter.com/FQEeLwMQfO — Fundación Toro Lidia ( @ftorodelidia) July 11, 2023