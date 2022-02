No se sabía si Eva González había decidido viajar hasta las playas del Caribe para desconectar de la rutina con su marido, Cayetano Rivera, o con amigos. Y ahora se ha confirmado que no lo ha hecho con él. El motivo principal podría haber sido porque el torero tenía compromisos profesionales que atender en España. De hecho, este pasado martes acudía a un mano a mano entre Curro Vázquez y Rubén Amón en la Fundación Cajasol de Sevilla.

El torero no dudaba en asistir a este evento solo, sin la compañía de nadie. Sin embargo, allí se reencontró con amigos y compañeros de profesión. Cayetano Rivera demostró una vez más que con la prensa prefiere ser parco en palabras y no quiso contestar a ninguna de las preguntas que le hicieron hasta su llegada al lugar en el que se celebraba dicho evento.

Tampoco quiso contestar a las preguntas que le hicieron sobre Eva González, que ha aprovechado que tiene un hueco en la agenda para irse de vacaciones al Caribe. La presentadora de ‘La Voz’ ha estado meses trabajando de manera muy intensa en los rodajes de la última edición del concurso musical de Antena 3 y necesitaba descansar para recargar pilas antes de volver de nuevo al trabajo.

El final de ‘La Voz Senior’ ha dado una tregua a todos los trabajadores del programa, que después de meses intensos grabando, necesitan un descanso. Es el caso de Eva González, que cuando ha visto que en su agenda tenía unos días libres, no ha dudado en organizar un viaje para huir del frío de Madrid. El destino elegido ha preferido no desvelarlo, pero por la foto que acaba de compartir deja claro que ha elegido las playas del Caribe.

Lo que sí ha querido es dar mucha envidia. Y es que mientras en España estamos con abrigos todavía, a la espera de que llegue la primavera, Eva González ha posado por primera vez este año con bikini. «Y de repente… verano! 🏝», ha escrito la presentadora de televisión junto a la instantánea. En ella la vemos presumiendo de cuerpazo trabajado. Eva ha llegado a punto al mes de febrero.

La vemos muy sonriente y oculta bajo una gorra, para así mitigar la puesta al sol. Eva González está disfrutando al máximo y no ha dudado en posar junto a una cervecita Coronita. Después de unos meses duros de trabajo, la presentadora de televisión solo soñaba en desconectar de la rutina tomando el sol en una playa paradisíaca. Y su deseo se ha hecho realidad viajando al otro lado del mundo, pero no sabemos si lo ha hecho sola o con algunos amigos. Eso ha preferido no desvelarlo, por el momento.