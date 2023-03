Cayetano Rivera se sinceró sobre su familia en una entrevista con su nueva novia, Maria Cerqueira

El nuevo número de SEMANA viene repleto de actualidad y con una noticia bomba de portada: la nueva ilusión de Cayetano Rivera. El torero ha encontrado de nuevo el amor al lado de Maria Cerqueira, presentadora portuguesa. En el interior de tu revista puedes encontrar todos los detalles de este nuevo romance, del que ninguno de los protagonistas se ha querido pronunciar al respecto. Sin embargo, este medio ha tenido acceso a cómo surgió esta nueva relación entre el diestro y la presentadora. Curiosamente, SEMANA ha tenido acceso a un vídeo que data de mayo de 2019 en el que ella entrevista a Cayetano sobre su vida en España como torero e incluso sobre algunos datos más personales.

En el momento de la entrevista, emitida en el canal portugués TVI Direto, todavía no había crisis entre Cayetano Rivera y Eva González. Sin embargo, esta charla ocurrió tan solo unos meses antes de que SEMANA publicara la portada del torero junto a su amiga, la abogada Karelys Rodríguez, en Londres, quien poco tiempo después confirmó que había mantenido una relación sentimental con él. Una noticia que puso en un aprieto el matrimonio formado por la modelo y el diestro. A pesar de esto, con el paso de los meses lograron superar esa crisis matrimonial, hasta que a finales del pasado año se confirmó que el matrimonio había tomado caminos separados.

Maria Cerqueira entrevistó en el año 2019 a Cayetano Rivera en un programa de la televisión portuguesa

Ahora, llama especialmente la atención esta entrevista con Maria Cerqueira, quien ahora se ha convertido en su nueva ilusión y quien le ha robado el corazón. Nada hacía presagiar en esa conversación que cuatro años después, ella se iba a convertir en la mujer que le iba a devolver la ilusión en el amor Durante su charla, en la que la entrevistadora le preguntaba en portugués y el mostró que entendía muy bien el idioma, habló sobre su hijo en común con Eva González.

Maria quiso saber si le gustaría que el pequeño siguiera sus pasos en el mundo del toro cuando creciera, algo que Cayetano rechazó de manera tajante: "Espero que no, sinceramente. No contemplo el sí. Es una profesión por supuesto de alto riesgo y requiere de mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Requiere mucha dedicación. Aunque no estés toreando, tienes que estar metido sobre todo en el entrenamiento. Hay una parte física, pero sobre todo mental. Y luego es muy difícil Maria, es muy difícil. Ni para mi hijo ni para ningún ser que quiero, desearía que fuera torero", compartía Cayetano con la mujer que ahora ha ocupado su corazón. A pesar de esto, Cayetano Rivera confesó que le "gustaría transmitirle lo que es mi mundo para que conozca su origen y sus raíces".

El torero le confesó la "pasión" que hay en España por el mundo del toro

Su actual pareja también quiso saber cómo era su vida en España, ya que es uno de los toreros más queridos de nuestro país. "Hay personas que se acercan y la verdad es que yo muchas veces me dicen 'estarán harto o cansado' y la verdad es que no. Estoy agradecido porque se acercan con cariño, se acercan con respeto y bueno se agradece. España es un país de pasión", confesaba el torero. Unas palabras que ahora misma ella comprobará en primera persona, ya que podrá conocer la "pasión" de nuestro país al lado del torero.