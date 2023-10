Cayetano Rivera pide matrimonio a María Cerqueira y ella le rechaza

Tal y como publicó SEMANA en exclusiva el pasado mes de marzo, Cayetano Rivera le daba una nueva oportunidad al amor gracias a la aparición de Maria Cerqueira en su vida. Desde entonces, la relación se ha ido consolidando en el tiempo y hemos podido en ver en varias ocasiones cómo el diestro viajaba a Lisboa para pasar tiempo con la presentadora portuguesa. Su noviazgo está más que asentado puesto que la hija del torero, Lucía Rivero, no ha dudado en hablar maravillas de la lusa. Hasta tal punto que ambas mantienen una estrecha amistad. Ahora, parece que el hermano de Francisco Rivera quiere más: quiere casarse con ella. Sin embargo, la lusa no lo tiene tan claro y solo estaría dispuesta a ampliar la familia.

Cayetano Rivera le ha pedido matrimonio a su pareja, María Cerqueira. Pero, desde luego, no esperaba tener la respuesta que le daba la portuguesa. La presentadora rechazaba la proposición, según han revelado en 'Fiesta'. En concreto, el programa presentado por Emma García insiste en que ha sido ella quien ha compartido la noticia con su círculo más cercano. Tal y como apunta Amor Romeira, ambos han tenido una conversación muy profunda en la que él le ha manifestado que le encantaría casarse, verla vestida de blanco. "No quiere vivir sin ella", le llegó a decir. Sin embargo, la lusa, que también ha tenido varios matrimonios, le habría explicado que no quiere volver a pasar por ese proceso.

Eso sí, aunque no ve muy claro una boda, a la presentadora portuguesa sí le gustaría ampliar la familia. "Eso lo ve factible. Él lo ha entendido, pero no se le quita de la mente la idea de casarse", insiste la colaboradora. Hay que recordar que Fran Rivera también se ha casado en dos ocasiones: en 2001 con Blanca Romero y en 2015 con Eva González.

Cayetano Rivera está viviendo una nueva etapa en su vida, separado ya de Eva González. Seis meses después de que se hiciera oficial la separación, SEMANA publicaba en exclusiva que el torero volvía a estar de nuevo ilusionado. Pasó unos meses complicados, pero recuperaba la sonrisa junto a Maria Cerqueira, una conocida presentadora portuguesa. Ambos mantienen una relación a distancia puesto que él vive en Sevilla y ella en Portugal, aunque siempre intentan cuadrar sus agendas para verse y pasar tiempo juntos. Desde que conociéramos su relación, lo cierto es que han preferido mantenerla de forma discreta y nunca hablan de ella.

María Cerqueira es una comunicadora muy reputada en el país vecino. Está separada, tiene dos hijos y en el pasado entrevistó a Cayetano Rivera en televisión, una charla que, sin querer, años después ha vuelto a unirles. Se conocieron en 2019 cuando el torero acudió al espacio 'Você na TV' y habló de su profesión y de su familia, un encuentro muy cercano en el que incluso dejaron la puerta abierta a otras entrevistas. "Ojalá sea esta la primera de muchas veces que esté por aquí”, dijo él, a lo que ella respondió del mismo modo: "Ojalá". Entonces, él pasaba por un duro momento pues SEMANA había publicado unas imágenes en las que aparecía fotografiado junto a Karelys.