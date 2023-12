Cayetano Rivera habla de sus hermanos: "Tengo la mejor relación que puedo con cada uno de ellos"

Vídeo: Europa Press

Dos días después de la sonada entrevista de Fran Rivera en 'De Viernes', Cayetano Rivera ha reaparecido públicamente. El diestro ha asistido al 'Festival Christmas by Starlite' donde ha explicado que no ha tenido la oportunidad de ver el programa. Respecto a cómo está la relación actual con sus hermanos, Kiko Rivera, Julián Contreras y Fran Rivera, ha sido muy claro: "Yo tengo la mejor relación que puedo tener con cada uno de ellos. Hay veces que unos nos llevamos mejor, discutimos, no discutimos. Lo normal en todas las familias".

Fran Rivera reconoció que actualmente la relación con sus hermanos Julián y Kiko era inexistente, pero que sí mantenía contacto habitual con Cayetano. Este último ha preferido no entrar en distanciamientos: "Ahora mismo deberíamos hablar de la Navidad como algo más positivo y no destacar los problemas que pueden haber. La vida son muchas cosas. Cada una tiene que intentar vivirla lo mejor que puede, intentando hacer el menos daño posible. Así es como nos han educado y nos han inculcado".

Fran Rivera explicó el motivo del distanciamiento entre hermanos

"Uno se cansa y se cansa. Creo que el tiempo pone a todos en su sitio. Tenemos educaciones y visiones distintas. No digo que dentro de unos años no volvamos a tener relación, pero ahora mismo no la hay", afirmó Fran Rivera sobre la relación que actualmente mantiene con Kiko Rivera y Julián Contreras. Sobre este último desveló cómo se había roto el contacto. "Aquí solo hay una verdad. Siempre le he ayudado en lo que pude. Hasta que un día le dije que no podía y desapareció. No sé si me han fallado ellos o yo les he fallado. Ahora mismo no hay relación y no se la espera", indicaba.

Fran Rivera recalcó que con su hermano Cayetano mantenía una conexión más afín. "Tengo otra relación, algunas veces nos peleamos, otras veces estamos mejor, pero me llama y le llamo. Tenemos más cosas en común". El mayor de los hermanos fue tajante sobre a quiénes considera parte de su familia: "Son mis hijos, mi mujer y mis amigos".