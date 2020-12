Francisco Rivera ha entrevistado a su hermano, Cayetano Rivera, en ‘Espejo Público’ este lunes. Te contamos todos los detalles de su encuentro.

Las expectativas eran altas y desde hacía días en ‘Espejo Público‘ se anunciaba a bombo y platillo el plato fuerte del programa. Francisco Rivera iba a ejercer este lunes de reportero e iba a entrevistar a su hermano, Cayetano Rivera, frente a los espectadores, siendo varios los asuntos polémicos que ambos responderían. Entre ellos, la herencia que una vez más les enfrenta a Isabel Pantoja, así como la nueva relación que ahora tienen ambos con su hermano, Kiko Rivera. Con una gran sonrisa, muy cómodos y en un entorno amigable como es la casa de Fran, los dos se han sentado en el salón del mayor de los Rivera para charlar a fondo sobre algunos de los episodios más desconocidos de su vida.

El primero de los asuntos que han tratado ha sido el toreo. Cayetano no ha tenido reparo alguno en confesar que a nivel laboral el 2020 ha sido pésimo, ya que tan solo ha tenido dos corridas, cifra que evidentemente se traduce en muy pocos ingresos anuales. «El año pasado terminé con 42 corridas de toros y este año he toreado dos», comienza diciendo. Tras explicar cómo de duro han sido estos meses, el diestro ha recordado cómo fue la primera vez que toreó con su padre: «Recuerdo que pasé mucho miedo. Decía torear y era torear, a mí me cogía a hombros y lo veía más lejos. Me sentía más picador que torero…Recuerdo una de las veces que estaba tentando en el campo como tantas veces. Él estaba sentado fuera del burladero en el suelo y yo aparecí y me dijo ven. Fui y me sentó entre sus piernas y llamó a la vaca (…) La vaca llegó, llegó a nosotros, resopló y se fue. Me dijo entonces ya te puedes meter. El toro me enseñó a afrontar la vida», ha dicho Cayetano.

Tras echar la vista atrás para recordar este encuentro con su padre, Cayetano y Fran han hablado sobre cómo eran sus Navidades cuando eran tan solo unos niños. Con especial cariño han relatado cómo eran cuando estaban en Ronda. «Yo es de lo que más me acuerdo. Las recuerdo con tanto cariño, unas Navidades tan bonitas…Tengo unos recuerdos preciosos», dice Cayetano. «Recuerdo el portal de Belén, esa mesa enorme…Nos juntábamos toda la familia», continúa Francisco. En ese instante ambos hermanos se han puesto muy melancólicos y han narrado los desconocidos juegos a los que jugaban con su progenitor, Paquirri. Al escondite, al ‘1,2,3’ o vestido de Papá Noel son solo algunas de las anécdotas que tanto Fran como Cayetano han sido incapaces de olvidar. «Hay otras que es casi mejor no recordar. Al final, cuando te falta tanta gente…Ahora vuelves a recuperar toda la ilusión. Ahora nosotros estamos poniendo luces por toda la casa, encima este año que no vamos a ninguna parte…hemos dicho vamos a poner todo esto que parece una tienda de luces de todos los colores. Yo hay 24 que he pasado solo o contigo y con dos más», ha comentado Cayetano.

¿Ha hablado sobre Karelys?

Aunque no siempre fue todo de luz y color. Hubo etapas que no han sido ni mucho menos fáciles para ellos y así lo han recordado Francisco y Cayetano. Los dos lo pasaron mal cuando tuvieron que dejar Sevilla debido a la presión mediática a la que estaban entonces sometidos, una decisión que tomó Carmina buscando cierta tranquilidad. Muchos años después, concretamente este año, Cayetano ha vuelto a acaparar todas las miradas una vez que se conoció su amistad con Karelys. En SEMANA sacamos fotografías de ambos en Londres, sin embargo, sobre este asunto ninguno de los dos ha hecho mención durante la entrevista.

Inevitablemente Francisco Rivera ha querido saber cuándo se retirará su hermano y Cayetano ha reconocido que ese momento está cerca. Aunque no ha puntualizado cuándo será ni ha dado una fecha concreta, ha confirmado que será más pronto que tarde y que si su madre, Carmina, hubiera visto que ambos se dedicaban al toreo «se hubiera muerto». «La pobre no llegó a mi debut, pero sí vivía cuando decidí ser torero. Papá siempre era campo y todos los recuerdos que tengo con él eran allí. Hubiese estado más metido no como en mi caso que me fui a Suiza. Me hubiera gustado escuchar algún consejo de papá con otra perspectiva. Eso pesa», dice Cayetano.

Respecto a su hermano Kiko tanto Cayetano como Fran solo han tenido bonitas palabras. Su relación ahora es excelente y es que los tres han tratado de recuperar el tiempo perdido. «Está centrado. Lo de ser torero no lo lleva dentro, es artista. La parte taurina no la ha tocado, pero tiene la música (…) Le va genial en la música y le va a ir mejor», han dicho ambos.

La herencia de su padre

Por último, también han hablado de los enseres de su padre, los cuales supuestamente tiene Isabel Pantoja según su versión y los cuales llevan tiempo reclamando. «La herencia de papá…no te voy a preguntar», ha dicho Francisco Rivera para sorpresa de todos. «No te iba a decir nada. No hay nada que tú ya no sepas», ha respondido Cayetano Rivera. Tras estas palabras en plató se han mostrado desilusionados, por lo que Francisco ha querido explicarse. «Para nosotros es muy delicado. hay opiniones de todo tipo, pero es un tema muy doloroso siempre hemos mantenido un discurso y como dice mi abogado los delitos pueden prescribir y la maldad no», ha contado el diestro. Francisco desconoce qué sucederá y si finalmente recuperarán las pertenencias de su padre, no obstante, ha asegurado que si depende de su hermano, Kiko Rivera, tiene claro cuál será el final. «A través de la bondad vamos a ver, a través de mi hermano estoy seguro de que sí…Es un valor sentimental, no es económico. Las cosas están como están», ha finalizado.