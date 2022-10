Cayetano Rivera está al tanto de lo sucedido con su hermano Kiko Rivera. El torero ha reaparecido este viernes y, aunque ha lanzado un mensaje tranquilizador sobre su estado de salud, lo cierto es que no esconde la preocupación que sienten él y su familia por el ictus que le mantiene todavía hospitalizado. «Está bien, pero todavía con el susto en el cuerpo», ha dicho el diestro ante las cámaras. Aunque no quiere entrar en demasiados detalles y prefiere que sea él o Irene Rosales quienes cuenten cómo está, sí que ha dicho que está estable y que, al menos de momento, no puede recibir visitas debido a las normas de la clínica en la que está. El músico se encuentra hospitalizado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde ingresó sobre las 3 de la mañana de este viernes con claros síntomas de un accidente cerebrovascular.

Vídeo: Europa Press