Primera reacción de Cayetano Martínez de Irujo sobre Genoveva y Federico de Dinamarca: "Este asunto no me concierne"

Las fotos de Genoveva Casanova con Federico de Dinamarca han puesto patas arriba a la Casa Real danesa. En el país escandinavo están que trinan desde que salieran a la luz las imágenes de la ex de Cayetano Martínez de Irujo con el Príncipe Heredero. La mexicana ha salido al paso de las imágenes y ha aclarado que "no hay relación amorosa" con el royal. Incluso desde la Casa Real danesa han emitido un comunicado para pronunciarse sobre los hechos. El asunto no es baladí, en absoluto. Ante el peso de la circunstancias, la mexicana ha decidido apagar su teléfono y abandonar Madrid. Pero, ¿cómo se encuentra ella? ¿Cómo está viviendo este huracán mediático? Son algunas de las preguntas que desde SEMANA le hemos planteado al Conde de Arjona y Duque de Salvatierra. Este nos ha respondido muy amablemente. Y esto es lo que dice.

"No tengo nada que decir", responde Cayetano Martínez de Irujo sobre las fotos de Genoveva con Federico de Dinamarca

Sin ocultar su extrañeza, el aristócrata empieza diciendo que "no entiende bien" por qué se le pregunta a él por cuestiones sobre la vida privada de su ex mujer y madre de sus dos hijos, Amina y Luis. "No sé por qué me llamáis a mí para esto", pronuncia después de un prolongado silencio. No cabe duda de que Cayetano está en conocimiento de los hechos desde que se destaparon las instantáneas, en la noche del pasado martes. Consciente de su relevancia como personaje público, el hijo de la desaparecida duquesa de Alba ha zanjado el asunto de la manera más escueta y correcta: "Sinceramente, no tengo nada que decir. Este asunto no me concierne en absoluto", asegura. Y tras otro largo silencio nos dice adiós.

La ex del duque de Salvatierra, en el punto de mira

El alcance de las fotos de Genoveva con Federico de Dinamarca está siendo enorme. La prensa danesa habla ya de que se le podría acusar de "un caso de adulterio". Son palabras mayores. Por si no fuera poco, este tsunami coincide con la visita de los Reyes Felipe y Letizia. Este martes, en la cena de gala de honor ofrecida en la Gliptoteca, las caras de póker del matrimonio formado por Mary y Federico lo decían todo. Rostros rígidos y miradas que evitaban coincidir. La estampa era tensa, como poco. Esta mañana, los principales medios europeos se han hecho eco de todo.

El escándalo es mayúsculo y Genoveva Casanova ha decidido poner tierra de por medio. Qué mejor manera de hacerlo que dando al 'off' a su número de teléfono. No contesta llamadas ni mensajes y, de momento, está en paradero desconocido. Justo este miércoles, parte del papelón le toca afrontarlo a los Reyes Felipe y Letizia, que esta mañana han visitado el Centro Danés de Arquitectura. En esta ocasión hemos sido testigos del gesto de empatía de la Reina Letizia con Mary de Dinamarca en estas horas tan complicadas. La Reina, siempre en su papel, no ha podido evitar la cara larga y seria ante todo lo que está afectando a su amiga, con la que mantiene una excelente relación de amistad desde hace dos décadas.