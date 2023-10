La particular guerra entre Cayetano Martínez de Irujo y sus hermanos no ha hecho más que empezar. Desde que falleció la duquesa de Alba, las relaciones familiares han ido erosionándose hasta llegar a un punto de no retorno. Así lo ha demostrado el duque de Arjona en sus últimas declaraciones en ‘TardeAR’, en las que ha hecho referencia de manera tajante a la polémica que salpica a Alfonso y Eugenia Martínez de Irujo por la supuesta construcción de ocho pozos clandestinos en una de sus fincas.

A través de una llamada telefónica, Cayetano Martínez de Irujo ha mantenido una conversación con el programa de las tardes de Telecinco en la que ha sido tajante con sus hermanos: “Que hablen, que den la cara. Si es que saben de lo que hablan. Que hablen y que den la cara, que en la vida hay que dar la cara”, comenzaba pronunciando, visiblemente molesto para después lanzar una pregunta a los dos protagonistas del asunto: “¿Ahora qué, Eugenia y Alfonso? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasa con nuestros pozos? Porque claro… Si piden una caución la Fiscalía y precinta esos pozos, me imagino que la pondrá. O si viene una multa, que ahora mismo es imprevisible lo que puede pasar. Ellos se están defendiendo pero la cosa está muy jodida”, ha aseverado.

Cayetano Martínez de Irujo compara sus polémicas con las de sus hermanos: "¿Ahora qué?"

Para echar aún más leña al fuego si cabe, el jinete ha hecho referencia a la polémica que le separó aún más de sus hermanos: un préstamo de tres millones de euros que habría intentado pedir por la construcción de un embalse. Una operación a la que Alfonso y Eugenia se negaron al caber la posibilidad de que pudiera salpicarles y “acabar teniendo problemas con la Justicia”: “Claro que me afectaría. Lo que me han intentado reclamar ellos a mí cuando yo lo estoy haciendo todo legal y todo bien hecho, ahora les pregunto yo a ellos, ¿ahora qué?”, ha continuado.

Si algo ha querido dejar claro Cayetano, es que tiene la conciencia tranquila en lo que a sus asuntos se refiere: “En dos semanas tengo los tres créditos aprobados. Para que me dejen de dar el coñazo. El embalse está prácticamente terminado. Y me falta una gestión… De 5 a 15 años de arrendamiento que tengo que cambiar, que una vez más lo están retrasando ellos, una vez más de forma insólita, una vez más sin pies ni cabeza”, ha proseguido, para después aclarar que el conflicto lo han “creado ellos” porque realmente “no existe”.

Aunque no mantiene relación ni con Alfonso ni con Eugenia Martínez de Irujo, el conde de Salvatierra no ha tenido reparo en responder a las preguntas de los periodistas del espacio televisivo. Con sus contestaciones, Cayetano ha dejado aún más clara si cabe su enemistad con los miembros de su familia, que se han visto envueltos en una supuesta ilegalidad que ha sido tratada por la Fiscalía y por el Juzgado de Instrucción de Sanlúcar la Mayor, los cuales citaban a la duquesa de Montoro y al duque de Híjar como investigados en la trama. Finalmente, se dio a conocer que la ex de Francisco Rivera no había participado activamente y que su única responsabilidad era la de la presidencia, que recayó sobre su figura al ser una función rotatoria.