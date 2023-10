Narcís Rebollo cuenta el porqué del enfado entre Cayetano Martínez de Irujo y su hermana Eugenia

Vídeo: Europa Press

Que Cayetano Martínez de Irujo no vive su mejor momento familiar es un secreto a voces. Sus declaraciones en televisión no han caído en saco roto, tal y como dejó ver su hermana en el funeral Marta Chávarri. "Se aprovecha de que los demás no hablemos", espetó Eugenia Martínez de Irujo, cargando como nunca frente a él. Un enfado mayúsculo por el que incluso se han planteado dar un paso al frente y hablar sobre el conde de Salvatierra, con el que desde hace años tanto ella como el resto de sus hermanos viven una relación especialmente tensa. Días después y ya con todo más reposado, ha sido Narcís Rebollo, pareja de Eugenia, quien ha aportado luz sobre una historia llena de sombras. En concreto, desvelando el origen de un conflicto que inevitablemente copa titulares cada vez que uno de ellos se enfrenta al otro.

La familia de Eugenia Martínez de Irujo rompe su silencio sobre el conflicto de Cayetano y el resto de hermanos

Tras las palabras de Cayetano Martínez de Irujo en las que decía que su familia "había prescindido de él" y que ahora su hermana se había unido al resto de sus hermanos, se han ido destapando ciertos detalles. Entre otros qué habría sucedido ahora para que Cayetano y Eugenia se distanciaran. Según la periodista Paloma Barrientos todo se debe a un préstamo de tres millones de euros que él pidió supuestamente a través de una sociedad compartida con sus hermanos. Si bien su intención era hacer un embalse en el Cortijo de las Arroyuelas, el resto se negaron de forma tajante, una decisión que a él le enfadó e indignó a partes iguales. "No sé por qué lo paralizan. No sé por qué me piden un aval por el mismo importe para la sociedad", dijo Cayetano en televisión.

Ahora con todas las cartas sobre la mesa Narcís Rebollo ha contado en qué punto está la relación entre los dos hermanos de la Casa de Alba. Aunque la ruptura parecía un hecho, él ha querido quitar hierro al asunto y aclarar que, a sus ojos, los malentendidos tienen solución. "No hay ni un cisma, ni hay ninguna rotura, simplemente hay unos ajustes que tienen que hacer con alguna en relación a algunos negocios que tienen, pero no es nada grave ni nada que se vaya a soluciona", ha dicho. Una puntualización con la que explica que todo se debe a cuestiones económicas y que, además, podrás descubrir en su totalidad si ves el vídeo completo de este artículo.

Cayetano Martínez de Irujo asegura que Eugenia no le coge el teléfono

Una versión que nada tiene que ver con la de Cayetano, ya que él mismo aseguró de viva voz que Eugenia ni siquiera respondía a sus llamadas. Actualmente no hay ningún contacto entre ellos, por lo que le resulta imposible aclarar y retomar una relación que en este momento es nula. "Eugenia no me coge el teléfono. El tema es inaudito. Nadie con sentido común lo entiende", explicaba.

Recordemos que Cayetano Martínez de Irujo se reencontró con parte de su familia en el bautizo de la hija de los duques de Huéscar el pasado fin de semana. Quiso apartar las tensiones y centrarse en lo bonito de ese día, aunque la mayoría de los invitados tuvieran en su cabeza lo que días antes él había dicho en los medios de comunicación. "No son mi familia. Lo que quiero es olvidarles ya", espetó.

La biografía de Cayetano Martínez de Irujo marcó un antes y un después en su vida

Cabe señalar que desde el año 2019 ya nada ha vuelto a ser lo mismo para los hijos de la duquesa de Alba. La biografía escrita por Cayetano Martínez de Irujo solo les distanció y complicó más las cosas, tanto que estuvieron meses sin hablarse y sin preguntar por el otro. Páginas sin filtro alguno que a él le sirvieron para "librarse de su pasado y contarlo abiertamente" y que no todo el mundo logró entender. Él, por su parte, está convencido de que 'Cayetana a Cayetano' no llegó a manos de sus hermanos o al menos de que no todos se atrevieron a leerlo. "¡Qué va! No la ha leído ninguno, se han movido por lo que les han contado", dijo él muy convencido.