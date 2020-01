La incursión literaria de Cayetano Martínez de Irujo provocó un cisma familiar. Los secretos revelados en su obra ‘De Cayetana a Cayetano’ tuvieron consecuencias e hicieron estallar la polémica hasta tal punto que ya nada ha vuelto a ser igual en lo que se refiere a la relación con sus hermanos. En especial, con su hermana Eugenia, con quien parece haberse roto el vínculo que mantenían. Así lo ha revelado él mismo en Asturias, lugar en el que ha presentado su libro y donde ha dado las que son, sin ningún género de dudas, las palabras definitivas sobre su ruptura con la duquesa de Montoro.

De hecho, todo comenzó a resquebrajarse entre ellos en la que iba a ser la presentación oficial de su libro, el 19 de septiembre del pasado año. Se canceló debido a una operación de urgencia, pero, según Cayetano, la reacción por parte de su hermana no fue la esperada. «Cuando me operaron de una obstrucción intestinal ni siquiera me mandó un mensaje ni vino a verme; los otros tampoco, pero de ella me duele especialmente, siempre ha sido la niña querida por todos». Unas declaraciones con las que evidencia lo dolido que se siente. Sin embargo, la respuesta de sus hermanos tampoco dista demasiado de la dada por Eugenia. «A mis hermanos no les ha hecho gracia el libro, pero yo me limitó a contar la verdad», ha dicho Cayetano.

Aunque no ha sido la única referencia pública que ha hecho sobre ellos esta semana. La otra confesión es sobre su hermano Carlos, con el que confirma sentirse decepcionado. «Cuando murió mi madre todo cambió para mí, esperaba más generosidad por parte de mi hermano Carlos, el actual duque de Alba; pero no se produjo y tuve que irme del Palacio de Liria, que había sido mi casa durante cincuenta años», ha dicho.

No obstante, sobre quien sí ha querido tener buenas palabras ha sido sobre Alfonso Díez. Y es que, tal y como Cayetano Martínez de Irujo confiesa, el exmarido de su madre Cayetana, es «una persona excepcional».