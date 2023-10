Cayetano Martínez de Irujo no se calla. Nadie oculta que las relaciones en el seno de la Casa de Alba están más tirantes que nunca y hay quien tacha la situación de auténtica rebelión entre hermanos. El último en pronunciarse ha sido el Duque de Arjona quien ha sido muy duro. "Yo ya no quiero entrar con mi familia. Es que lo que yo quiero es olvidarles ya. ¡Si no son mi familia!", exclamaba.

Tras años de disputas, sus últimas declaraciones en televisión han levantado ampollas en los suyos. "Se aprovecha de que los demás no hablamos", recalcaba Eugenia Martínez de Irujo recientemente. A lo que Cayetano respondía aludiendo a los problemas que está teniendo con sus hermanos: "Esto es siempre el fastidiar por fastidiar. Nada más. Tan triste y tan lamentable como eso. Me paralizan todo porque sí. Porque no firman. Por una cosa, por otra. ¡Yo que sé! Ponen unas justificaciones que tienen poco sentido", indicaba en 'TardeAR'. El principal eje del conflicto es la sociedad de la que forma parte Cayetano con sus hermanos Alfonso y Eugenia. El jinete se mostraba tajante al respecto: "Es incompresible que me pidan tres veces el mismo importe por la sociedad. Y encima me bloquean la sacada de los créditos. Es que es una cosa insólita. Es que es de enfermos".

Cayetano Martínez de Irujo habla de su hermana Eugenia

El Conde de Salvatierra ha evidencia la inexistente relación que actualmente mantiene con su hermana. "Eugenia no me coge el teléfono. El tema es inaudito. Nadie con sentido común lo entiende", afirmaba visiblemente indignado. El jinete ha querido hacer distintos movimientos en la antes citada sociedad, también ha intentado solicitar un crédito para realizar mejoras en una de las fincas, ante lo que se ha encontrado con la oposición de sus hermanos.

Estas nuevas declaraciones se producen tras su entrevista en el plató de 'TardeAR' donde volvió a reconocer que las relaciones familiares no pasaban por su mejor momento. "Cada uno tiene su conciencia, yo me he esforzado mucho para que mi familia esté unida. Creo que en la vida hay que estar unidos, quererse y apoyarse mutuamente".