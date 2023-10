Cayetano Martínez de Irujo aparca la polémica con sus hermanos por el bautizo de la hija de los duques de Huéscar

La Casa de Alba se ha reunido este sábado, 7 de octubre, con motivo de una importante cita familiar. Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo han bautizado a su segunda hija, Sofía, en la histórica iglesia de San Román, en Sevilla. Después, trasladarán la celebración al Palacio de Dueñas. Un importante día que ha estado empañado por la polémica entre Cayetano Martínez de Irujo y sus hermanos. A pesar de las tiranteces, el hijo de la fallecida duquesa de Alba ha dejado a un lado las desavenencias y ha querido estar presente en este día tan especial para los duques de Huéscar.

Acompañado por su pareja, Bárbara Mirján, Cayetano Martínez de Irujo era de los primeros en llegar a la iglesia de San Román, en Sevilla, para asistir al bautizo de Sofía, la hija pequeña de Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo. El hijo de la fallecida Cayetana de Alba ha llegado al templo con el semblante serio. Y no es para menos. Esta aparición pública se produce tan solo unos días después de que se haya destapado las desavenencias y tiranteces que hay entre los hermanos.

Cayetano Martínez de Irujo aseguraba que hoy no era el día para hablar de las polémicas con sus hermanos. Eso sí, dejaba claro que no le preocupaba encontrarse con Eugenia Martínez de Irujo en los jardines del Palacio de Dueñas. "A la niña hay que regalarle algo que me recuerde y que cuando sea mayor diga que tiene un tío muy molón. Espero que le guste", decía a su llegada. No obstante, el duque de Arjona prefería no hacer mención a la polémica para poder disfrutar así de la velada en familia.

Cayetano Martínez de Irujo siembra la polémica

Tras años de disputas, sus últimas declaraciones en televisión han levantado ampollas en los suyos. "Se aprovecha de que los demás no hablamos", recalcaba Eugenia Martínez de Irujo recientemente. Cayetano Martínez de Irujo respondía en 'TardeAR' y lo hacía asegurando que sus hermanos ya no eran su familia. "Yo ya no quiero entrar con mi familia. Lo que quiero es olvidarles ya. Me paralizan todo porque sí. Porque no firman. Por una cosa, por otra. ¡Yo que sé! Ponen unas justificaciones que tienen poco sentido", aseguraba. El principal eje del conflicto es la sociedad de la que forma parte Cayetano con sus hermanos Alfonso y Eugenia. El jinete se mostraba tajante al respecto: "Es incompresible que me pidan tres veces el mismo importe por la sociedad. Y encima me bloquean la sacada de los créditos. Es que es una cosa insólita. Es que es de enfermos".

