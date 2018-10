Cayetano y Fran Rivera en el punto de mira por sus hijas

8 Tana se fue a Sevilla a vivir con su padre pero solo duró seis días

El regreso de Tana desde Sevilla a Madrid puso en el punto de mira la relación de padre e hija. Y fue él el encargado de dar a conocer la noticia a los medios, asegurando además que no había habido ninguna pelea entre ambos. A pesar de que el torero tenía mucha ilusión con esta nueva etapa, explicó que: “No hay nada raro, con Eugenia la relación es fenomenal, no ha sido ni un drama ni ninguna pelea. Ella no ha acabado de encontrarse a gusto, tiene su vida montada en Madrid desde hace muchos años y es normal”, explicaba.