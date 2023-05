Cayetana Guillén Cuervo sobre el estado de salud de Amaia Montero: "Está bien, en el norte con su madre"

Poco se sabe de Amaia Montero. La artista lleva alejada de los escenarios más de seis meses, de hecho, casi todos sus seguidores recuerdan la impactante imagen en la que aparecía despeinada y con cara muy triste. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", escribió. Estas palabras provocaron que las alarmas sobre estado de salud se dispararan, razón por la que quiso tomar distancia y refugiarse en su familia. Ahora algunos de sus amigos han revelado cómo se encuentra, entre otros Cayetana Guillén Cuervo.

Vídeo: Europa Press

"Ella está bien. Ella está en el norte, en casa de su madre y está bien. hablo con ella de vez en cuando por teléfono", ha asegurado ante los micrófonos de Europa Press, palabras que te mostramos en este artículo. Gonzalo Miró, su expareja, también mantiene relación tanto con ella como con su círculo. Con un tono muy tranquilizador y, sobre todo, con buenas noticias: "Es evidente que está muchísimo mejor y que volveremos a ver su mejor versión, yo creo que de aquí poquito. No quiero ser yo el que ponga fecha porque no es mi trabajo, pero ya veréis como la vemos bien encima de un escenario", ha dicho.

Esto cuadra a la perfección con las últimas noticias que la propia Amaia Montero dio sobre ella. "Ahora mismo estoy recuperándome y no tengo fecha de vuelta", puntualizó. Poco a poco va a mejor, eso sí, ella no tiene prisa por estar al cien por cien. Prefiere ir con paso firme y con buena letra.