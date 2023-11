Este lunes 27 de noviembre, Daniel Sancho volvía a tener una cita con la justicia. Abandonaba la cárcel de Koh Samui (Tailandia), donde está internado de manera provisional por asesinar y descuartizar a su amigo Edwin Arrieta. El hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo se ha enfrentado a una nueva vista antes de que se establezca la fecha definitiva del juicio que tiene pendiente. Ha estado declarando durante algo más de tres horas, al tiempo que el juez encargado ha fijado una nueva fecha para que sus abogados presenten nuevas pruebas. Los padres del chef le han acompañado en todo momento, dejando una estampa de unidad que no habíamos visto hasta el momento. La defensa trabaja, ahora, en una insólita estrategia que ha quedado al descubierto gracias a la abogada de la familia del cirujano asesinado.

Un nuevo aplazamiento que la abogada de la familia Arrieta tacha de estrategia

La defensa de Daniel Sancho está inmersa en una auténtica contrarreloj para tratar de alivianar la sentencia que le podría caer. Los escenarios a los que se enfrenta en caso de ser declarado culpable por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta no son nada halagüeños. La pena de muerte o a una cadena perpetúa, algo que los abogados del chef están determinados a evitar. El nuevo aplazamiento en el caso del hijo de Rodolfo Sancho les da algo de tregua para continuar recabando pruebas a su favor. No es la primera vez que logran aplazar el juicio. O, como mínimo, evitar que el juez establezca una fecha para que se celebre. Ya lo consiguieron cuando el joven se negó a declarar porque no había un traductor presencial en la sala. También porque no tenía abogado, después de prescindir de los servicios de Khun Annan 'in extremis'.

Ahora, la defensa ha pedido más tiempo para preparar las pruebas que han recabado. Así lo ha confirmado la letrada de la familia del cirujano colombiano asesinado y descuartizado en el plató de 'TardeAr'."Todo salió bien pero el acusado solicitó el aplazamiento porque algunas pruebas aun no están listas para presentar en el tribunal hoy", ha explicado con manifiesta resignación. Según esta, Daniel se encuentra "físicamente sano", pero mentalmente, no puede aclarar nada sobre su estado. La abogada ha asegurado que el despacho al que representa está tratando de coordinarse con los padres de Edwin Arrieta para que puedan estar presentes en el esperado juicio.

El movimiento inédito de la defensa del chef de cara al juicio

La abogada de la familia Arrieta ha confirmado que están en constante contacto con los abogados de la acusación. A su entender, hay una clara disposición y "realidad" por parte de la defensa de Daniel Sancho para que el proceso se dilate, que sería, además, parte de su estrategia. Además de esta práctica que, indica, es recurrente, la letrada ha destacado que, durante la vista de este lunes 27 de noviembre, ha ocurrido algo inédito. "Están intentado proponer un nuevo testigo que no sabemos quién es. Solamente se nos ha dicho que es una persona colombiana. No tengo los datos pero vamos a ser muy incisivos para saber qué sabe esta persona y desde cuándo lo sabe", ha indicado muy tajante, al tiempo que aseguraba: "Lo que no sabemos es cuál va a ser la estrategia de defensa"

"Al parecer, hasta el día de hoy, lo que no se ha dicho es que esta persona estuviera en Tailandia. ¿Quién es?", se preguntaba la letrada. "Si va a venir al procedimiento a calumniar a Edwin, entiendo que no es lo correcto", añadía, visiblemente molesta con esta nueva línea de defensa del hijo de Rodolfo Sancho. Asimismo, ha explicado que la Fiscalía ha pedido que declaren "más de 30 testigos" para "demostrar" la presunta meditación. De hecho, esta es el principal argumento en el que se basan las autoridades tailandesas para solicitar la pena capital o la cadena perpetua para Daniel Sancho. Según la policía, el joven planeó el asesinato y el descuartizamiento de su amigo, con el que mantenía una relación amorosa desde que se conocieron a través de las redes sociales. Prueba de ello, la compra que hizo de cuchillos antes de, supuestamente, acabar con su vida.