Casilda Finat es una de las mejores amigas de Tamara Falcó y ha estado muy pendiente de ella desde que rompió con Íñigo Onieva. «Siempre voy a estar a su lado, para eso es mi amiga«, ha explicado este jueves en un acto en Madrid.

Vídeo: Europa Press

Casilda no quiere entrar en demasiados detalles sobre la ruptura, pero no teme decir que ve a Tamara bien sin Onieva: «Mi opinión es que está mejor sola«. También entiende que la marquesa de Griñón se haya refugiado en la fe cristiana como tabla de salvación para superar la ruptura con quien creía era el amor de su vida: «En los momentos en los que estás peor, el Señor te acoge».

Cuando se le ha preguntado por las intenciones de Onieva de volver con ella, y su deseo de que transformen el anillo de pedida para que este vuelva a manos de Tamara, Casilda Fiat sentencia: «No me había enterado de eso, pero no creo que un anillo vaya a hacer que nada se arregle. No tiene sentido, es un poco absurdo».

Al igual que Tamara, Casilda Finat Martínez-Costa pertenece a la aristocracia española. Es hija de Rafael Finat y Riva, conde de Mayalde, y tiene una hermana melliza, Ana,con la que ha montado una empresa de pendientes low cost. Casilda ostenta el título de Vizcondesa de Rías, concedido en 1688 por el rey Carlos II a Juan Suárez de Toledo y Obregón. Su padre se lo cedió en 2018, aunque ella resta importancia a pertenecer a su linaje y tener un título nobiliario: «Ser aristócrata hoy es igual que no serlo», dijo en una entrevista a ‘Vanity Fair’.

Casilfa Finat también heredará el ducado de Pastrana, que actualmente lleva su abuelo, José María de la Blanca Finat y Bustos, marqués de Corvera y dos veces Grande de España. Su bisabuelo, José Finat y Escrivá de Romaní, fue embajador de España y alcalde de Madrid. La joven creció en la finca de El Castañar, 5.000 hectáreas al sur de Toledo, en Mazarambroz, una mansión de principios del siglo XX en la que han dormido reyes como Alfonso XIII y Juan Carlos I.

En la actualidad, Casilda y su hermana Ana son dos íntimas amigas de Tamara Falcó que no la han dejado de lado tras el radical giro que ha dado su vida. Junto a Casilda estuvo recientemente en un retiro espiritual del que la colaboradora daba fe en sus redes sociales. “Ha sido brutal. Tuve la suerte de que fueran muchas amigas mías y ver cómo el Señor actuaba en ellas… Ha sido muy bonito ver cómo llegaban cada una con sus cosas y sus problemas y cómo se iban curadas por dentro, llenas de su luz y su alegría, que al final las heridas del alma son las más duras. Espectacular el poder de Dios”, decía.