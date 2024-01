La casera de Julián Contreras tras desahuciarle: "Me ha dejado a deber 20.000 euros y la casa bastante mal"

Julián Contreras (38 años) arrastra un complicado pasado como inquilino. El hijo de Carmina Ordoñez ha tenido que ser desahuciado hasta en dos ocasiones, siendo el último lanzamiento el que ahora le ha hecho copar titulares. Poco después de que él diera su versión, su casera ha roto su silencio en televisión. Aunque fue el pasado año cuando abandonó la vivienda, situada a las afueras de Madrid, ella sigue teniendo muy presente toda la historia. Un problema que acabó en los juzgados y por el que Julián sigue teniendo una deuda pendiente de más de 20.000 euros. "Se fue justo la noche de antes de ser desahuciado", ha explicado. Fruto de la prisa o los nervios, se dejó incluso recuerdos significativos, imágenes en las que aparecía parte de su familia y que ahora él ya no tiene en su poder. "Se olvidó de fotos de su madre, sus hermanos, fotos con Norma Duval, entre otros objetos. También un equipo de música muy valioso", aseguraba una reportera de 'Vamos a ver'. Se llevó casi todas sus pertenencias, pero no ha vuelto a por el resto.

A pesar de que Julián Contreras dice que abonó todo el dinero que le quedaba pendiente, la arrendadora cuenta lo contrario. "No pagó tampoco los recibos de agua. A esto hay que sumar también el gasto de los abogados, procuradores, cerrajeros...Entre 20.000 y 30.000 euros", ha sostenido Arantzazu en el programa de Telecinco. Si bien durante la pandemia entendió su situación y se mostró comprensiva con él, posteriormente no se explicó que "no pidiera ayudas al Estado". Un programa de ayudas que en el año 2020 ayudó a minimizar el impacto del Covid y al cual Julián Contreras decidió no acogerse por x motivos. "Entendimos la situación pero no lo que vino después (...) Esto arranca en 2020 y hasta febrero de 2023 no se ha ido de la casa", comentaba vía telefónica.

Además de todas las mensualidades que Julián Contreras supuestamente no abonó, la propietaria de la casa tuvo que gastar dinero en limpieza y pequeñas reformas. Y es que, según ella, "se la encontraron bastante mal". "Ha dejado de pagar el alquiler porque el dinero que tiene prefiere utilizarlo para otras cosas", apunta.

