Atresmedia ya ha hecho público el reparto oficial de UPA NEXT, el spin off de ‘Un paso adelante’ que ya ha comenzado su rodaje. Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz participarán en la secuela de la mítica serie que arrasó en la pequeña pantalla hace 17 años. Sin embargo, Pablo Puyol, que encarnaba a Pedro, no estará en en la serie que tiene lugar en la escuela de danza de Carmen Arranz.

«Todo lo mejor para @upa_next ,y por supuesto para mis compañeros de la primera etapa de ‘Un paso adelante’, Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz y Beatriz Luengo y también para la sangre nueva que entra en esta segunda parte», ha escrito Pablo Puyol en sus redes. «Les deseo aún más éxito del que tuvo en su momento