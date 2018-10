Así es la casa en la que Miguel Bosé fue feliz y que trató de alquilar a Jorge Javier Vázquez

Miguel Bosé continúa siendo el protagonista de la semana, a pesar de que ha optado por mantenerse al margen de la vida pública tras su polémica ruptura de Nacho Palau. El actor ha continuado compartiendo publicaciones a través de su Instagram, pero ninguna de ellas tiene que ver con el momento por el que está pasando.

[Más información: Miguel Bosé estudia demandar a Nacho Palau por airear su relación]

Como no podía ser de otra manera, el cantante se ha convertido en protagonista de la tarde de ‘Sálvame’, al ser uno de los temas tratados. Aprovechando la ocasión, Jorge Javier Vázquez (que ha vuelto a presentar el Diario después de una intensa semana con ‘GH VIP’) ha querido compartir con los teleespectadores una anécdota que tuvo con Miguel Bosé.

A pesar de que sentía respeto por contarlo, lo ha terminado haciendo: “Cuando yo estaba con mi ex, que quería vender mi casa, nos queríamos ir de alquiler y encontramos una casa. Muy grande y pocas habitaciones. Era la casa de Miguel Bosé, la que alquilaba en Somosaguas”, ha comenzado desvelando en el plató de ‘Sálvame’.

Jorge Javier Vázquez quiso alquilar la casa de Miguel Bosé en Madrid

Ha querido tratar el tema con cuidado



Jorge Javier Vázquez ha querido tratar el tema con cuidado y no paraba de preguntarle a su director si podía contar la anécdota. Una vez que le han dicho que podría haber sido la casa que salió en el programa de Samantha, el presentador de televisión se ha sentido más libre.

“Él estaba en Panamá viviendo y nos dijeron que nos teníamos que esperar a que él volviera en diciembre. Me gustó mucho la casa. No había ninguna imagen, me la enseñaron y me pasaron la hoja de gastos y todo porque estuvimos a punto de alquilarla”, ha desvelado.

Miguel Bosé compartió hace unos meses unas imágenes de su casa en Madrid. Unas fotos en las que aparecía junto a sus mascotas y en las que podíamos ver la impresionante casa del cantante, de estilo moderno y con un jardín espectacular con muchísima vegetación.

Esta es la casa madrileña de Miguel Bosé

En las imágenes aparecía con sus mascotas

“Es la casa familiar de Somosaguas. Era enorme, un salón diáfano y solo cuatro habitaciones en un espacio de 1.000 metros cuadrados. Dos plantas”, desvelaba Jorge Javier Vázquez. El presentador volvió a mostrarse preocupado, pero ha declarado que “estoy contando la información de la inmobiliaria”.

“Era una casa espectacular y se veía que la casa tenía vida. Tenía hasta un huerto”, zanjaba Jorge Javier. A pesar del interés que tenía el presentador de televisión en la casa de Miguel Bosé, él y su pareja decidieron no dar el paso.

La casa cuenta con 1.000 metros cuadrados

Una casa muy grande con tan solo cuatro habitaciones