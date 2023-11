La casa blindada (y con puerta 'oculta') de Bárbara Rey donde tenía citas íntimas con el Rey Juan Carlos

Bárbara Rey lleva días en el foco mediático por culpa de la demoledora entrevista que ha ofrecido su hijo, Ángel Cristo Jr., en televisión después de años en silencio. Ha impactado mucho sus declaraciones porque culpa a su madre de todo lo que ocurrió durante su infancia: "Me contó que nací con una hernia de hiato y lloraba mucho. Me dijo que lloraba muchísimo y a veces me ponía orfidal en el biberón. El tema de darme pastillas para los nervios ha sido algo recurrente por su parte. Ella veía un problema y la solución estaba en darme pastillas", confesaba Ángel Cristo Jr., entre otras declaraciones de lo más sorprendentes.

Pero la cosa no se quedó ahí. El hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo dio su versión sobre lo que sucedió entre la vedette y el Rey Juan Carlos entre los años 1975 y 1980. No dudó en entrar en detalle y contó el dinero que, según su versión, recibió su madre en efectivo por parte del Rey Juan Carlos. "En el cuarto de mi madre siempre había muchísimo dinero en efectivo que provenía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey de España". Y ha ido más allá, ya que ha asegurado que él mismo fue el encargado de hacer las fotos en las que aparecía su madre con el Rey: "Yo hice fotos de mi madre y el Rey, muchas fotos".

La propia Bárbara Rey está pasando por un delicado momento tras la demoledora entrevista de su hijo, pero lo cierto es que ella ya habló hace unos meses del romance que mantuvo con el Rey emérito. Lo hizo durante la promoción de 'Cristo y Rey', la serie biopic que ha estrenado Atresplayer Premium sobre su matrimonio con el domador Ángel Cristo y su relación con el Rey Juan Carlos, la exvedette contaba que le hubiera gustado que no ocurriese nunca. En medio de la expectación mediática, entramos en la casa en la que tuvo encuentros con el padre de Felipe VI, un chalet situado en Boadilla del Monte.

Una casa en la que Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos fueron grabados hace años

Bárbara Rey puso a la venta su chalet pareado por 690.000 euros a raíz de los problemas de liquidez por los que atravesó en 2019. En medio del estreno de 'Cristo y Rey', esta vivienda cobró más importancia que nunca puesto que se trata de la residencia en la que tuvo encuentros con el Rey Juan Carlos I y en donde ambos fueron grabados. Hasta el momento, la madre de Sofía Cristo tenía la vivienda alquilada, pero se vio en la obligación de ponerla a la venta.

La casa en cuestión cuenta con 687 metros cuadrados de parcela y 474 metros cuadrados construidos. Tiene tres plantas, seis habitaciones, seis baños, jacuzzi, piscina, dos jardines, varias terrazas, bodega, gimnasio con piscina interior , cuarto de calderas, habitación de servicio con baño, cuarto de plancha y garaje. Es una vivienda muy amplia y con grandes ventanales que le aportan luminosidad a todas la estancias. El domicilio está conectado a El Pardo, el espacio en el que se encuentra la Zarzuela, la residencia oficial de la Casa Real. El chalet tenía una puerta trasera que tuvieron que tapiar para no dejar ninguna pista sobre la relación entre Bárbara y el Rey.

Se trata de la vivienda en la que sufrió el famoso robo de cintas

Esta casa de Boadilla del Monte fue uno de los grandes escenarios de la historia de amor entre Bárbara Rey y Don Juan Carlos, además del chalet de la calle Sextante número 6 de Aravaca que el CESID alquiló para estos encuentros. La zona favorita de la exvedette era la parte exterior, donde llegó a pasar mucho tiempo con el emérito y pasaban el tiempo haciendo barbacoas y disfrutando de una buena paella. Este fue el inmueble en el que sufrió el famoso robo de cintas y documentos de sus supuestos encuentros secretos con el padre de Felipe VI.

También cuenta con una amplia terraza solárium con vistas. Todos los suelos son de mármol, ventanas dobles de madera con cristales de seguridad en toda la vivienda, puertas de madera maciza, paredes pintura lisa…, son algunos detalles de esta vivienda. Desde la vivienda, tiene una salida directa a parcela privada con piscina particular con sistema de climatización, zona de barbacoa y pradera de césped.