Antonio Resines sigue ingresado semanas después de su hospitalización. Sus amigos y su familia permanecen pendiente de él, pues su batalla contra el covid se está alargando más de lo esperado. El último en desvelar cómo se encuentra el actor ha sido Javier Gutiérrez, quien se encuentra esperanzado y quien a su vez está seguro de que el intérprete recibirá el alta hospitalaria más pronto que tarde. «Está remontando. Tiene ganas de engancharse a la vida»; dijo. Entonces, regresará a su casa, un espectacular piso ubicado en la calle Ibiza en Madrid. Una propiedad que ha mostrado en televisión, en concreto, en ‘Mi casa es la tuya’, rincones que te mostramos a continuación. Tiene grandes dimensiones, está decorada a la última y mezcla distintos estilos, por lo que no tiene desperdicio.

Una residencia con muchísima luz a la que Antonio Resines está deseando volver, ya que su regreso será señal de que todo ha terminado. Aunque el actor tenía ya varias dosis de la vacuna, se vio obligado a ser hospitalizado en el Gregorio Marañón, lugar en el que está en la UCI. Su mujer agradece todas las muestras de cariño, pero prefiere vivir en silencio uno de los momentos más complicados de su vida y es que tanto ella como el resto de íntimos están muy preocupados por la evolución de Resines. Con pocas noticias sobre su salud, cada vez son más los compañeros del actor que le mandan todo su apoyo y ánimo públicamente, pues es muy querido en la profesión.

Pero ¿cómo es el refugio del actor en el que Antonio Resines se siente completamente a salvo? Este inmueble está situado en en un edificio señorial de una de las mejores zonas de Madrid en el que incluso hay un ascensor de época que Bertín Osborne no dudó en mostrar en la pequeña pantalla cuando le entrevistó. Compuesto de varias habitaciones que prefirió no enseñar, Resines sí permitió que las cámaras grabasen un enorme salón-comedor o la cocina que estaba repleta de luz, dos estancias que permiten imaginar una casa llena de personalidad. En ella vive el intérprete junto a su mujer, Ana Pérez Lorente, quien no se despega de su lado para apoyarle en su etapa más complicada.

El hecho de que continúe estable y de que en los últimos días haya experimentado una importante mejoría no hace sino multiplicar la positividad tanto del paciente como de los que le rodean. Eso sí, saben que su situación es delicada, por lo que insisten en que ante todo tienen paciencia e ilusión porque Antonio Resines pronto pueda estar de vuelta con aquellos que más le quieren.