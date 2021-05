Este viernes, Málaga ha amanecido con las calles repletas de carteles con el rostro de Antonio David Flores junto a la palabra «maltratador»

El tema entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores sigue dando mucho de que hablar. Desde que saliera a la luz la docu-serie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ se ha lapidado al que fuera guardia civil. De hecho desde la emisión del primer episodio, fue despedido de manera fulminante de Telecinco y se echó a la opinión pública contra él. Incluso políticos y rostros conocidos salieron a defender a Rocío Carrasco y a atacar a Antonio David Flores. Pero las cosas están llegando muy lejos y este viernes, Málaga ha amanecido repleto de carteles donde se podía ver el rostro de Antonio David junto a la palabra «maltratador».

Carteles con la foto de Antonio David Flores y la palabra maltratador han llenado las calles de Málaga

Según han adelantado esta mañana en ‘El programa de AR’, tanto en las inmediaciones de la casa de Antonio David Flores como en la de la casa de Rocío Flores, han encontrado carteles pegados en las paredes de la ciudad malagueña. Pero la cosa no se ha quedado ahí. Incluso de camino al colegio de Lola, la hija en común del colaborador de televisión y Olga Moreno.

Han sido precisamente los padres del resto de niños del colegio quienes han tenido que ir quitando uno a uno estos carteles para que su hija no lo vieran. Esto podría suponer un fuerte golpe para la familia, pero sobre todo para la menor, que se está viendo salpicada por el asunto familiar al tener que encontrarse en su colegio con este tipo de carteles de mal gusto.

Rocío Flores ya ha interpuesto una demanda por falta al honor y perjuicio

Este acontecimiento ha hecho que Rocío Flores acudiera al cuartel de la policía para interponer una demanda tanto en su nombre como en el de su padre. La joven ha interpuesto esta denuncia por falta al «honor y perjuicio». Lo que más le ha dolido a la joven ha sido que se distribuyeran estos carteles en las inmediaciones del colegio de su hermana Lola, que tiene nueve años y ya se entera de las cosas que van ocurriendo en su familia.

Ana Rosa Quintana se ha pronunciado al respecto y lo ha hecho muy enfadada: «Me parece terrible. Me pareció terrible. Tanto lo que le ocurrió a Rocío Carrasco en los juzgados como ahora esto. Me recuerda cuando a la gente se sentaba delante de las guillotinas y se ponían a hacer punto mientras guillotinaban a otras personas, ha comenzado diciendo. «Estamos en un estado de derecho. Ni a Rocío Carrasco ni a Rocío Flores ni a Antonio David Flores ni a nadie. A nadie pueden hacerlo esto. Es terrible», dice.