Ama la música, pero de un tiempo a esta parte Rosa López no ha recibido un buen feedback de sus actuaciones musicales. Críticas incesantes que han hecho mella en ella y sobre las que ha querido reflexionar públicamente tras unos días muy complicados para la artista. Aunque es consciente de que no puede gustarle a todo el mundo, pide tregua y que los comentarios sobre ella sean más constructivos para que ella pueda mejorar. En especial, si lo que se critica es una actuación entre amigos, tal y como sucedió el pasado fin de semana en Sevilla, vídeo que ella misma compartió y de cuya publicación se ha visto obligada a desactivar los comentarios por "ser demasiado hirientes". Si bien este lunes reapareció desolada tras su concierto en el 60 cumpleaños de El Turronero, horas después ha querido mostrar su mejor versión. Otra cara, otro punto de vista mucho más optimista y que, por supuesto, le ayudará en su carrera como cantante.

Vídeo: @rosalopezoficial

A pesar de que llegó a decir que "cuando no sale perfecto todo el mundo se ensaña" e incluso habló de "problemas mentales" provocados por estas críticas, Rosa López se niega a quedarse con lo malo. Por esta razón ha querido desvelar cuál es su objetivo a partir de ahora y este no es otro que aprender de los escollos que ha ido encontrándose en su camino. Así lo ha dejado claro en una misiva que ella misma ha escrito de su puño y letra en el universo 2.0, donde se ha pronunciado y dejado varias reflexiones a sus seguidores. Aunque no ha sido fácil llegar a esta conclusión, la cantante está convencida de que todo pasa por algo y de que sacará su parte positiva a lo sucedido.

La carta de Rosa López que muchos han aplaudido

"Puede llegar a ser aburrido un camino sin piedras con las que entretenerse por el camino, ¿verdad? A veces tropiezas, te caes y te da rabia ¡te ha dolido!... pero también te das cuenta que puedes transformar esa situación; puedes lanzar la piedra a un lago para hacer ondas, y te regala un momento de paz y diversión. ¿No es curioso? Algo que te hizo daño, también puede proporcionarte calma. Cualquier situación que vivimos puede transformarse para nosotros, podemos aprender, podemos leer las señales de ese camino y encontrar respuestas, que nos motiven y nos hagan seguir con mucha fuerza", comienza diciendo Rosa López.

Nada que ver con la actitud que mostraba al leer algunos de los comentarios en redes sociales, donde lejos de aplaudir su talento, cargaban contra ella. Una respuesta que Rosa López no imaginó que existiría cuando ella publicó un vídeo de ella misma cantando su mítico 'Europe’s Living a Celebration' ante El Turronero, sonido que desató una gran polémica y críticas. Cabe recordar que esta canción fue la que cantó en Eurovisión en el año 2002, sin embargo, hay quien cree que lejos de mejorarla, ha hecho todo lo contrario.

"Al mal tiempo, buena cara"

Vídeo: @rosalopezoficial

"Estoy hasta el mismísimo ya", espetó. "El que quiera ver lo bueno que se venga a los conciertos, con todas sus imperfecciones, y el que quiera ver lo malo, que se enfoque en redes sociales", añadió. Palabras muy tajantes que ha querido suavizar un día después en una carta que muchos han aplaudido, ya que consideran que esto sí es un ejemplo de superación y de elegancia. "Me siento feliz de recorrerlo junto a vosotros, mi familia. Siento que en este largo camino me he encontrado más piedras preciosas que otra cosa, y de verdad que me siento afortunada por ello. Hablando de señales, vamos a empezar el día con mensajes bonitos. Yo os he dejado unos cuantos", finaliza Rosa.