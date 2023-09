Han pasado 39 años de la muerte de Paquirri, y sin embargo, su recuerdo sigue estando muy presente entre sus seres queridos. El torero fue una pieza fundamental en la vida de su viuda y también de sus hijos, motivo por el que dos de ellos le han rendido un bonito homenaje 2.0 que no ha pasado desapercibido. Francisco y Kiko Rivera han tirado de carrete para compartir con sus seguidores de Instagram unas tiernas instantáneas junto al diestro.

“No te imaginas cuánto te echo de menos. Cómo me gustaría poder compartir contigo todas esas aficiones que nos unen, oír tu risa otra vez. Aprender de ti. Cuántas cosas estarían en su sitio y qué protegido me sentiría. El mundo es muchísimo peor cuando tú te fuiste. Te echo de menos papá”, ha escrito Francisco Rivera en su post. Unas emotivas palabras con las que ha dejado entrever que sigue guardando un hueco en su corazón para su progenitor casi cuatro décadas después de su inesperada pérdida.

Como no podía ser de otra manera, han sido muchos los rostros conocidos que han reaccionado a este gesto de cariño tanto con “me gusta” como con comentarios. Mientras que Lourdes Montes y Cristina Cifuentes han plasmado emojis de corazones, otros como Antonio Pavón, Alejandra Osborne, Nicolás Vallejo-Nágera, Anne Igartiburu, Nuria Roca, Lolita Flores o Marta López han mostrado su apoyo a Francisco en una fecha que lleva grabada con mucha tristeza.

Kiko Rivera y el "abrazo más fuerte del mundo" a su padre

Por su parte, Kiko Rivera también ha rendido homenaje a su padre en sus redes sociales. Del mismo modo que su hermano, el DJ ha recuperado una instantánea del pasado para poner en alza la labor de Paquirri en vida: “Donde quiera que estés te mando el abrazo más fuerte del mundo papá”, ha señalado. Y es que, teniendo en cuenta que su vínculo con Isabel Pantoja cada vez está más deteriorado, en multitud de ocasiones el hijo de la tonadillera ha recordado a su progenitor y ha deseado que estuviera junto a él para afrontar ciertas dificultades de los últimos meses.

No obstante, ha llamado la atención que Cayetano Rivera no se ha pronunciado sobre este melancólico aniversario. A raíz de la cogida que sufrió el pasado 25 de julio en una corrida de toros en Santander, el torero apenas ha hecho uso de su cuenta de Instagram. Todo apunta a que el maestro prefiere ser ajeno a la vida pública hasta tener fuerza suficiente como para retomar sus costumbres con normalidad, motivo por el que sus fans llevan más de dos meses sin saber nada de él.