La carta de Victoria Abril que ha desatado las críticas contra ella

Más de 50 artistas han mostrado su apoyo públicamente a Gérard Depardieu tras ser acusado de agresión sexual. Denuncian su linchamiento e intentan ensalzar su arte, una carta firmada, entre otros, por Victoria Abril, quien acaba de ser acusada exactamente del mismo delito. Era la actriz Lucie Lucas, que compartió cartel con ella, la que daba un paso al frente y la señalaba de forma directa. "¿Quieres que hablemos de tus numerosos ataques, incluidas agresiones sexuales, a tus compañeros? Ahora que lo pienso, no me sorprende que hayas firmado este periodicucho… Tú también estás enloqueciendo y cuando lo piensas, tienes razón. Ya basta de locura", escribió. Pero, ¿qué decía esta misiva que ha sido firmada por Victoria Abril para que ahora esté en boca de todos?

El escrito que ha visto la luz en el periódico francés Le Figaro ha sido firmado, además de por Victoria Abril, por otros como Nathalie Baye o Carole Bouquet. Unas letras que han despertado la indignación y que por supuesto han puesto todos los ojos sobre ellos. En él defienden a ultranza al actor francés, quien desde hace tiempo copa titulares por asuntos muy graves que nada tienen que ver con su profesión. Ya acumula varias denuncias contra él por no comportarse de manera apropiada durante rodajes, una actitud que no ha pasado desapercibida y que le ha llevado a ser señalado como "depredador sexual".

Ahora hay quien quiere defenderle, dándole igual las consecuencias, ejemplo de ello, Victoria Abril. "Gérard Depardieu es probablemente el más grande de todos los actores. El último pilar sagrado del cine. No podemos permanecer mudos ante el linchamiento que sufre, ante el torrente de odio que se derrama sobre su persona (...) dejando de lado la presunción de inocencia de la que habría gozado, como cualquier otra persona, si no fuera el gigante del cine que es (...) Cuando se ataca así a Depardieu, se ataca al arte. Por su genio de actor, Gérard participa en la proyección artística de nuestro país. Pase lo que pase, nadie podrá borrar jamás la huella indeleble de su obra, de la que nuestra época quedó marcada para siempre. El resto concierne a la Justicia. Exclusivamente a la justicia", finalizan.

Un documento que salta a los medios después de que trece mujeres dijeran que habían sido "manoseadas, acosadas e incluso agredidas sexualmente" por el actor. Destacaba el testimonio de la actriz Charlotte Arnould, por el que Gérard Depardieu ha sido imputado por violación. Y, aunque han sido muchos los que han estallado contra él, también hay otros que han sacado la cara por él, tal y como demuestra la actitud de Emmanuel Macron. Convencido de que esto "era una cacería" contra el intérprete, salió en su defensa. Poco después era el protagonista de esta historia, Gérard, quien agradeció este gesto público, al igual que la llamativa carta tras la que más de uno ha salido escaldado. "Creo que quienes la firmaron fueron muy valientes", dijo el francés en una entrevista radiofónica.

A quien también se ha preguntado acerca de su opinión después del escándalo es a Victoria Abril. En SEMANA te contábamos cuál había sido su primera reacción horas después de convertirse en Trending Topic: “Me ha dicho que no sabía nada de lo que le estaba hablando, le he tenido que mandar la noticia (…) La he notado un poco enfadada y me ha pedido que no la volviese a escribir porque no tenía nada que decir”, dijo una reportera de 'TardeAR' tras hablar con ella. Un comportamiento que deja entrever que las palabras de Lucie Lucas han caído como un jarro de agua fría sobre su compañera, que probablemente no podía llegar a imaginar este inesperado varapalo.